Tokyo au troisième rang du classement 2024 des villes les plus globalement attractives, devant Paris

Tokyo a été élue la troisième ville au monde la plus globalement attrayante, pour sa capacité à attirer les gens, les investisseurs et les entreprises, selon le Global Power City Index (GPCI) 2024. La capitale nippone conserve cette place pour la neuvième année de suite, parmi 48 villes au total.

Ce classement est effectué annuellement par l’Institut de Stratégie urbaine de la Mori Memorial Foundation, un organisme appartenant au plus grand promoteur immobilier du Japon, Mori Building.

Tout comme l’année dernière, Londres est en tête de liste, suivie de New York. Paris se place au quatrième rang général et Singapour au cinquième.

Six catégories comprenant au total 70 indicateurs sont évalués chaque année : échanges culturels, économie, recherche et développement, confort de vie, environnement, et accessibilité.

Le score de Tokyo s’est amélioré par rapport au classement 2023, par exemple dans la catégorie échanges culturels, où elle se place troisième grâce à l’augmentation conséquente du nombre de touristes cette année, tendant vers un nouveau record. Au niveau économique, la capitale stagne au dixième rang, notamment à cause de son faible niveau de salaire et le ralentissement général de la consommation en raison de la baisse de la valeur du yen et l’inflation.

