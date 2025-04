Un an depuis son introduction, le service de covoiturage s’est diffusé dans tout le Japon

Actualités

Le covoiturage se répand de plus en plus au Japon pour pallier la pénurie de taxis.

Ce système, où des automobilistes non professionnels peuvent proposer à des particuliers de payer pour se faire conduire, a été introduit il y a tout juste un an initialement dans les grandes villes comme Tokyo, à la condition qu’il soit géré par des entreprises de taxi. Les tarifs sont par d’ailleurs identiques.

Aujourd’hui, le service est désormais disponible dans les 47 préfectures du pays. Selon le ministère des Transports, il a permis de faire grimper la proportion de personnes pouvant réserver un trajet via une application de smartphone à plus de 90 % dans les grandes villes tôt le matin et tard le soir, contre environ 70 % lorsque seuls les taxis étaient disponibles.

Environ 3 300 personnes se sont inscrites en tant que conducteurs de véhicules de transport public dans le centre de Tokyo et dans d’autres régions.

