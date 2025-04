Les illustres écritures bouddhiques du temple Zôjô-ji enregistrées au registre Mémoire du monde de l’Unesco

Actualités

Le comité exécutif de l’Unesco a inscrit jeudi les écritures bouddhiques conservées dans le temple Zôjô-ji, à Tokyo, à son registre Mémoire du monde. Le Japon en est à son neuvième item japonais enregistré sur cette liste internationale.

Il s’agit d’une série de quelque 12 000 écritures imprimées en Chine et dans la péninsule de Corée durant les XIIe et XIIIe siècles. Elles servent de documents précieux dans des domaines comme l’histoire et la linguistique, ainsi que pour l’étude du bouddhisme.

Ces écritures ont été rassemblées par Tokugawa Ieyasu (1543-1616), qui en a fait don à ce temple illustre. Elles ont été préservées dans un état quasi-parfait, ce qui est très rare dans le monde pour ce type de document bouddhique datant d’avant le XVe siècle.

