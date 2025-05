Les onigiri surgelés sont en vente dans un plus grand nombre de supérettes Lawson

Actualités

La chaîne de supérette Lawson a fait savoir qu’elle élargirait les ventes de ses boulettes de riz surgelées.

Ces onigiri sont actuellement en vente dans quelque 400 magasins de Tokyo. À partir de ce mardi, leur nombre montera à 1 700 dans la capitale et cinq préfectures environnantes.

Proposées avec quatre garnitures différentes, les boulettes de riz surgelées sont vendues 10 à 20 % moins chères que celles qui ne le sont pas grâce à une production de masse et à une congélation rapide, dans un contexte où le prix du riz est élevé.

Lawson explique que la congélation rapide permet aux produits de rester aussi frais et savoureux que les onigiri non surgelés. Les boulettes de riz surgelées ont une durée de conservation d’environ un an, ce qui devrait contribuer à réduire le gaspillage alimentaire.

Lawson prévoit d’étendre les ventes de cet aliment à l’ensemble du pays au cours de l’exercice 2026.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]