Seven-Eleven baissera les prix de certains onigiri pendant quatre jours

Actualités

Dans un contexte d’augmentation des prix du riz, Seven-Eleven Japan a annoncé lundi que certaines variétés de boulettes onigiri seront vendues pour 100 yens (hors taxes) dans ses supérettes, une première depuis août 2020.

Seront inclus les classiques « thon mayonnaise » et « shio-musubi » (boulette salée), ainsi que le « kishû nankô ume » (un temaki à la prune salée).

Cette campagne nationale s’étendra du 11 et le 14 juin, et une quarantaine de produits seront concernés par une baisse des prix. D’autres onigiri et des sushis coûtant entre 171 et 200 yens et entre 201 et 300 yens seront accessibles respectivement pour 150 yens et 200 yens.

(Voir également notre article : La crise du riz au Japon : pourquoi coûte-t-il plus cher ?)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]