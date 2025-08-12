Expo universelle d’Osaka : plus de 18 millions de billets vendus

Actualités

Le nombre billets vendus pour l’Expo universelle d’Osaka a dépassé les 18 millions, soit le seuil de rentabilité des coûts d’exploitation,.

L’Association japonaise pour l’Expo universelle de 2025, qui vise à vendre 23 millions de billets au total, a annoncé qu’environ 18,09 millions avaient déjà été vendus à la date de vendredi 8 août. Depuis l’ouverture de l’événement le 13 avril, les ventes hebdomadaires se sont élevées de 400 000 à 500 000 billets.

Avant l’inauguration, les ventes de billets avaient été faibles et l’on craignait que l’Expo ne se solde par un déficit. Mais celle-ci a petit à petit gagné en popularité grâce entre autres aux pavillons italien et américain. Les critiques sont également très favorables sur les réseaux sociaux.

Le coût de l’organisation de l’Expo est estimé à 116 milliards de yens (675 millions d’euros), dont 96,9 milliards de yens devraient être couverts par les recettes des droits d’entrée.

Des dépenses imprévues pourraient cependant survenir. Le système de parkings relais mis en place pour permettre aux visiteurs de passer de leur voiture particulière à des navettes pour accéder au site pourrait entraîner une perte de plusieurs milliards de yens en raison d’une faible fréquentation initiale, a déclaré un haut responsable de l’Association.

L’Expo se poursuit jusqu’au 13 octobre.

