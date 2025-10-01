La princesse Akiko prend la tête de la famille Mikasa

Actualités



La princesse Nobuko (gauche) et la princesse Akiko, le 6 septembre

Le Conseil économique de la maison impériale a décidé mardi que la princesse Akiko, 43 ans, prendra la tête de la famille Mikasa, un rôle qui était attribué par sa défunte grand-mère, la princesse Yuriko, décédée en novembre dernier. Elle était la grande-tante de l’empereur.

Le Conseil, présidé par le Premier ministre Ishiba Shigeru, a également convenu que la princesse Nobuko, 70 ans, la veuve du prince Tomohito de Mikasa et mère de la princesse Akiko, deviendrait indépendante en tant que chef d’une nouvelle branche de la famille impériale.

Conformément aux dispositions de la loi sur l’économie de la maison impériale, les dépenses annuelles de la famille impériale pour la princesse Nobuko passeront de 15,25 millions de yens à 30,5 millions de yens (175 000 euros), et celles de la princesse Akiko de 6,4 millions de yens à 10,6 millions de yens (60 000 euros). Ces sommes seront versées mensuellement.

(Voir aussi le tableau généalogique de la famille impériale japonaise dans cet article)



Le Premier ministre Ishiba Shigeru (deuxième à partir de la droite), lors de la réunion du Conseil économique de la maison impériale le 30 septembre.

