La princesse Yuriko est décédée à 101 ans

La princesse Yuriko est décédée le 15 novembre 2024 à l’âge de 101 ans. La belle-sœur de l’empereur Hirohito, qui est le grand-père du souverain actuel, était la personne la plus âgée de la famille impériale. Elle était hospitalisée à l’hôpital international St Luke de Tokyo depuis le 3 mars dernier en raison d’une pneumonie d’aspiration et d’un AVC léger.

Yuriko de Mikasa

Date de naissance : 4 juin 1923

4 juin 1923 Emblème personnel : paulownia imperialis

paulownia imperialis Titre honorifique : vice-présidente d’honneur de la Croix-Rouge japonaise

vice-présidente d’honneur de la Croix-Rouge japonaise Scolarité : diplômée de l’école Gakushûin

diplômée de l’école Gakushûin Mariage : 22 octobre 1941

Source : données de l’Agence de la maison impériale

Yuriko est la seconde fille du vicomte Takagi Masanori. En 1941, à l’âge de 18 ans, elle se marie avec Takahito de Mikasa, surnommé « le prince barbu », qui est le plus jeune frère de l’empereur Hirohito. Ils auront trois fils et deux filles.



La princesse Yuriko et le prince Takahito sur le balcon du palais impérial de Tokyo saluent la foule à l’occasion de la nouvelle année, le 2 janvier 2002. (Jiji Press)

Yuriko a été la présidente de la Fondation impériale Boshiaiiku-kai, qui œuvre au bien-être des mères et des enfants, et également présidente d’honneur de l’Association pour la promotion des habits traditionnels japonais. Après la guerre, elle a assisté son mari archéologue et orientaliste dans ses recherches sur le terrain et la collecte de documents pendant de très longues années.

(Photo de titre : la princesse Yuriko assiste à la convention nationale de la Fondation impériale Boshiaiiku-kai, le 20 avril 2010 au Meiji Kinen-kan d’Akasaka. Jiji Press)