Un jeune maire japonais choisi par le Time comme l’un des « 100 leaders de demain »

Takashima Ryôsuke, le maire d’Ashiya, dans la préfecture de Hyôgo, figure parmi les 100 personnalités les plus prometteuses du monde, qui est une liste annuelle établie par le Time.

À 26 ans, Takashima était devenu le plus jeune maire jamais élu au Japon en 2023. Il a été ainsi choisi pour intégrer le classement Time100 Next.

« Dans une société japonaise façonnée par des hommes politiques âgés, Takashima est en train de briser le moule », a commenté le magazine américain. « Il a donné priorité à des réformes qui bénéficient à la jeune génération. »

Le Time a ajouté : « Il a également mis l’accent sur la transparence, en organisant des dialogues ouverts afin que les électeurs se sentent écoutés et comprennent les changements apportés. »

Le classement Time100 Next a été créé en 2019, et deux Japonais en ont déjà fait partie, à savoir Koizumi Shinjirô, l’actuel ministre de l’Agriculture, et Gonoi Rina, une ancienne membre des Forces terrestres d’autodéfense (FAD).

