Expo universelle d’Osaka : le bois du Grand Anneau sera réutilisé pour reconstruire la zone sinistrée de Noto

Le bois du Grand Anneau, le symbole de l’Expo universelle d’Osaka, sera réutilisé pour bâtir des logements sociaux destinés à la reconstruction de la zone sinistrée de Noto, touchée par un séisme meurtrier le 1er janvier 2024.

À la fin du grand événement, qui se terminera le 13 octobre, la ville de Suzu par exemple, lourdement endommagée par la catastrophe, recevra gratuitement le bois démonté de la plus grande structure au monde édifiée avec ce matériau.

« Nous voulons perpétuer l’héritage de l’Exposition universelle et en faire un symbole de notre reconstruction », a déclaré un responsable de Suzu.

Le Grand Anneau a été construit avec du bois, notamment du cèdre japonais et du cyprès provenant de tout le Japon. Une partie d’environ 200 mètres de cette architecture de 2 kilomètres de circonférence restera sur place dans le cadre du plan de préservation du site de l’Expo.

