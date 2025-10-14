L’Expo universelle d’Osaka aura accueilli plus de 25 millions de visiteurs

Actualités

L’Expo universelle d’Osaka s’est achevée dimanche après six mois d’ouverture.

Selon les données préliminaires, le nombre cumulé de visiteurs a atteint 25,29 millions de personnes. Il dépasse ainsi les 22,05 millions de la précédente Expo universelle organisée au Japon, celle d’Aichi, en 2005, mais reste loin derrière les 64,22 millions de visiteurs de l’Expo de 1970, tenue à Suita, dans la préfecture d’Osaka.

Une cérémonie de clôture s’est déroulée dans le Shining Hall lundi après-midi en présence du Premier ministre Ishiba Shigeru, qui est également président honoraire de l’événement.

« Nous avons réussi à créer une exposition formidable en mettant en avant la solidarité plutôt que la division, et la tolérance plutôt que la confrontation. Cette exposition a marqué le début d’une nouvelle ère pour le Japon et a également contribué à la revitalisation des régions. », a-t-il dit.

Le discours a été suivi d’un défilé des drapeaux des pays participants, et le soir, des feux d’artifice ont illuminé le ciel nocturne.

