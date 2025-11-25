Malgré la crise diplomatique avec la Chine, l’intérêt des Hongkongais pour le Japon ne faiblit pas

Actualités

Malgré les récentes mises en garde émises par les autorités de Pékin et de Hong Kong, l’intérêt des Hongkongais pour le Japon semble ne pas faiblir.

À la suite des déclarations de la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, évoquant une possible intervention à Taïwan, le gouvernement chinois a demandé à ses citoyens d’éviter de se rendre au Japon. Dans la foulée, les autorités de Hong Kong — qui appliquent le principe chinois « un pays, deux systèmes » — ont publié un avis à l’attention de leurs résidents.

Le Japon demeure toutefois l’une des destinations favorites des Hongkongais, dont une grande partie nourrit un sentiment très favorable envers le pays. Pour l’heure, aucune vague d’annulations n’a été observée.

D’après l’Office national du tourisme japonais (JNTO), un nombre record de 2,68 millions de visiteurs en provenance de Hong Kong ont voyagé au Japon en 2024. Rapporté à la population du territoire, environ 7,5 millions d’habitants, Hong Kong se classe cinquième parmi les pays et régions d’origine des touristes, derrière la Corée du Sud, la Chine continentale, Taïwan et les États-Unis.

