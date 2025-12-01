Les 24 ans de la princesse Aiko : une année remplie de premières expériences

Actualités

La princesse Aiko a célébré ses 24 ans le 1er décembre.

La fille unique de l’empereur Naruhito et de l’impératrice Masako mène une vie bien remplie mais épanouissante, partageant son temps entre son travail à la Croix-Rouge japonaise et ses engagements officiels au sein de la famille impériale. Cette année, elle a également vécu plusieurs premières, dont sa toute première visite officielle à l’étranger.

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la princesse a accompagné ses parents lors de visites commémoratives : à Okinawa, théâtre d’une bataille sur terre particulièrement meurtrière ; à Nagasaki, frappée par la bombe atomique en 1945 ; et au Mémorial métropolitain de Tokyo. Ces déplacements ont été pour elle l’occasion de renouveler son engagement en faveur de la paix.

Aiko est une figure importante des actions de bonne volonté menées à l’international par la famille impériale. Elle a organisé en février une réception traditionnelle incluant une chasse au canard pour des diplomates étrangers, à la réserve impériale de Shinhama, dans la préfecture de Chiba. En mars, elle a également participé à un banquet donné au palais impérial en l’honneur du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, en visite officielle au Japon. Ces deux événements étaient une première pour elle.

En novembre, lors de sa visite au Laos, dans le cadre du 70ᵉ anniversaire des relations diplomatiques, la princesse a rencontré le président Thongloun Sisoulith ainsi que plusieurs dignitaires, et a assisté à divers événements, dont un banquet officiel. Elle a exprimé sa profonde gratitude pour l’accueil chaleureux reçu et a dit espérer que les relations amicales entre les deux pays continueront de se renforcer.

