L’impératrice Masako célèbre ses 62 ans et rappelle l’importance de préserver la paix

Actualités

L’impératrice Masako a fêté mardi son 62ᵉ anniversaire, portée par un sentiment renouvelé d’espoir pour la paix après les visites qu’elle a effectuées cette année dans des lieux marqués par la Seconde Guerre mondiale.

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la fin du conflit, l’empereur et l’impératrice se sont rendus sur l’île isolée d’Iwo Jima ainsi que dans les préfectures d’Okinawa, de Hiroshima et de Nagasaki, et au mémorial métropolitain de Tokyo, afin d’y prier pour les victimes.

Dans une déclaration publiée par l’Agence de la maison impériale, Masako a dit que cette année lui avait rappelé, une fois encore, l’importance de préserver durablement la paix.

Lors de leurs déplacements à Okinawa, à Nagasaki et au mémorial de Tokyo, le couple impérial était accompagné de leur fille unique, la princesse Aiko, qui a eu 24 ans le 1er décembre. Ils y ont rencontré des témoins de la guerre ainsi que des personnes chargées d’en faire passer les récits.

L’impératrice a souligné dans son communiqué qu’il était essentiel que les jeunes générations, qui n’ont pas connu la guerre, apprennent cette histoire et la transmettent à leur tour. Elle a également exprimé sa profonde tristesse face aux conflits qui perdurent dans le monde, rappelant combien il est crucial de poursuivre les efforts pour construire la paix sans recourir à la force ni à la violence.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]