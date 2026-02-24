Les statues de Myaku-Myaku ont désormais été installées près de la Tour du Soleil

Actualités

Une cérémonie s’est tenue samedi pour marquer le transfert de deux statues de Myaku-Myaku, la mascotte officielle de l’Exposition universelle de 2025, à proximité de la Tour du Soleil, monument emblématique de l’Expo 1970.

Les statues ont été installées dans le parc commémoratif de l’Exposition universelle de 1970, à Suita, dans la préfecture d’Osaka.

« On dirait que Myaku-Myaku et la Tour du Soleil sont unis par le flambeau de l’Exposition universelle », a déclaré le gouverneur d’Osaka, Yoshimura Hirofumi, lors de la cérémonie.

Pendant les 184 jours de l’Exposition universelle de 2025, du 13 avril au 13 octobre, les statues accueillaient les visiteurs près des portes du site, sur l’île artificielle de Yumeshima, dans la ville d’Osaka.

Environ 400 habitants de la préfecture, tirés au sort parmi plus de 40 000 candidats, ont assisté à l’événement.

