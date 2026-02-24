L’empereur Naruhito a célébré ses 66 ans

Actualités

L’empereur Naruhito du Japon a fêté ses 66 ans lundi 23 février, une date qui est fériée pendant son règne. Le souverain s’est présenté avec sa famille sur le balcon du palais impérial pour saluer le public venu à cette occasion.

Lors d’une conférence de presse donnée avant son anniversaire, l’empereur a évoqué l’émotion qui l’étreint à l’approche de la commémoration cette année des 15 ans depuis la triple catastrophe de Fukushima (le 11 mars), et des 10 ans depuis la série de séismes meurtriers de Kumamoto (du 14 au 16 avril).

« Je resterai proche du peuple, en priant pour que de tels désastres ne se reproduisent plus, en partageant ses joies et ses peines, et en prêtant l’oreille à la voix de ceux qui vivent encore dans les régions sinistrées », a-t-il déclaré.

Souhaitant constater les progrès de la reconstruction, il prévoit de se rendre au printemps dans les préfectures d’Iwate, de Miyagi et de Fukushima, puis à l’automne dans celle de Kumamoto.

« Avec l’impératrice Masako, je continuerai à garder dans mon cœur les régions touchées par les catastrophes », a-t-il affirmé.

Évoquant l’année dernière, marquée par le 80e anniversaire de la fin de la guerre, il a rappelé s’être rendu, aux côtés de l’impératrice et de leur fille Aiko, dans plusieurs régions du pays afin de rendre hommage aux victimes et de rencontrer survivants et familles endeuillées. « Les récits que nous avons entendus sont profondément gravés dans nos cœurs », a-t-il confié, soulignant qu’il est essentiel « de tirer avec humilité les leçons du passé, de mener une réflexion approfondie sur ce qui est nécessaire pour préserver la paix, puis de s’y employer avec constance ».

Naruhito a réaffirmé que « le fondement de l’existence et des activités de la famille impériale est de toujours souhaiter le bonheur du peuple et de partager ses joies et ses peines ». Il a également insisté sur l’importance de « percevoir avec justesse l’air du temps et de réfléchir, à chaque époque, à la manière la plus appropriée d’accomplir ses fonctions officielles ».

Il a exprimé sa gratitude envers l’impératrice, toujours en convalescence : « Elle me soutient aussi bien dans ma vie quotidienne que dans mes fonctions officielles. » Quant à la princesse Aiko, dont les activités se sont élargies — notamment avec sa première visite officielle à l’étranger, au Laos, l’an dernier — il a dit espérer « qu’au fil de ses expériences, elle remplisse avec sérieux son rôle au sein de la famille impériale ».

Enfin, évoquant les moments passés en famille, il a confié son bonheur « de vivre chaque jour dans la gratitude et la conscience des liens qui nous unissent ». Tous ont récemment suivi ensemble à la télévision les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina. « Je me réjouis sincèrement des performances des athlètes japonais », a-t-il ajouté.

