JO d’hiver : les athlètes japonais sont rentrés avec un record de médailles

L’équipe japonaise des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina est rentrée au pays mardi, après avoir obtenu un record de 24 médailles au terme des 17 jours de compétition qui se sont achevés dimanche en Italie.

Certains médaillés japonais sont revenus sur leurs performances lors d’une conférence de presse organisée à Tokyo.

« Même quand je sentais que j’allais craquer, tous ces encouragements m’ont aidé à me battre jusqu’au bout », a déclaré Kihara Ryûichi, qui a remporté avec sa partenaire Miura Riku la toute première médaille d’or olympique du Japon en patinage artistique en duo.

« Nous avons cru en tout le travail accumulé au fil des entraînements », a ajouté Miura.

Premier médaillé d’or japonais de ces Jeux, Kimura Kira, champion de snowboard, a exprimé sa gratitude : « Si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce aux encouragements de tous ceux qui m’entourent, ainsi qu’au soutien de mes entraîneurs et de mon staff. »

Médaillée d’argent en patinage artistique féminin, Sakamoto Kaori est revenue sur son expérience : « Ces dix-sept jours ont été comme des montagnes russes, j’ai traversé toutes sortes d’émotions. Cela restera un merveilleux souvenir. »

(Voir la liste des Japonais médaillés)



Kihara Ryûichi (centre) et Miura Riku (gauche), médaillés d’or en patinage artistique (en duo).



Kimura Kira



Sakamoto Kaori

