La Première ministre japonaise réaffirme son soutien à une succession impériale de lignée paternelle

La Première ministre Takaichi Sanae a déclaré vendredi qu’il était approprié, selon elle, de limiter la succession impériale aux héritiers masculins issus de la lignée paternelle de la famille impériale.

Elle s’est exprimée lors d’une séance parlementaire, en se référant à un rapport d’experts publié en 2021. Ce document proposait des mesures destinées à garantir un nombre suffisant de membres de la famille impériale, indépendamment de leur éligibilité à l’accession au trône.

Le secrétaire général du Cabinet, Kihara Minoru, a précisé en conférence de presse que ce rapport limitait les personnes pouvant être adoptées au sein de la famille impériale aux hommes issus de la lignée paternelle, défendant ainsi la position exprimée par la dirigeante japonaise.

De son côté, Kobayashi Takayuki, responsable politique du Parti libéral-démocrate (au pouvoir), a déclaré lors de la commission budgétaire de la Chambre des représentants que la révision de la loi sur la maison impériale visant à assurer une succession stable « devrait reposer sur le principe selon lequel seuls les héritiers masculins de la lignée paternelle doivent accéder au trône ».

Takaichi Sanae a également souligné qu’« il est historiquement établi que le Japon a déjà connu des impératrices issues de la lignée paternelle », ajoutant qu’« il serait irrespectueux de nier ce fait ».

