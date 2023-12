La possibilité d’une femme empereur : les origines du débat et les exemples historiques

Une femme ne peut pas devenir empereur

L’article premier de la Loi de la maison impériale stipule que « seul un membre masculin de la famille impériale de lignée masculine peut devenir empereur », établissant que seul un héritier mâle de lignée masculine appartenant à la famille impériale peut accéder au trône. Cette loi ne reconnaît donc pas à une femme de la famille impériale de lignée masculine le droit de devenir empereur, et elle exclut aussi les hommes ayant leur sang impérial de source matrilinéaire.

La fille unique de l’empereur et de l’impératrice, la princesse Aiko, est issue de la lignée masculine. Dans l’état actuel des choses, elle ne peut pas monter sur le trône impérial parce qu’elle est une femme, et cela alors même que les sondages d’opinion montrent qu’environ 80 % des Japonais admettent ou soutiennent l’idée qu’une femme monte sur le trône.

L’historien et spécialiste du shintoïsme et de la famille impériale Takamori Akinori déclare toutefois qu’il y a de nombreux Japonais pour penser que la lignée impériale au Japon est exclusivement masculine de toute éternité, et pour s’en enorgueillir. Il nous propose de vérifier si cela est véritablement une tradition japonaise.

Le rôle important des femmes qui ont aussi transmis le sang impérial

Takamori est aussi aussi un des leaders d’opinion du mouvement « Faire d’Aiko l’héritière impériale », lancé par l’auteur de manga Kobayashi Yoshinori. Il souligne : « Nos mythes reflètent le sens des valeurs des Japonais anciens. À l’origine du trône impérial, il y a Amaterasu, une divnité féminine, une différence majeure avec les mythes des autres pays où la divinité la plus importante est masculine. Dans le Kojiki et dans d’autres textes anciens, on retrouve le nom de femmes fondatrices de clans (c’est-à-dire des groupes de personnes descendant tous du même ancêtre). Le Japon n’aurait donc pas été à l’origine une société fondée sur la lignée masculine, mais plutôt une société dans laquelle les femmes aussi pouvaient transmettre le sang de leur clan, et dans laquelle elles occupaient une position assez élevée. »



Takamori Akinori agissant comme commentateur lors de l’événement « Faire d’Aiko l’héritière impériale » en juillet 2023. (Photo avec l’aimable autorisation des organisateurs de l’événement)

Pour lui, « l’existence de huit femmes empereurs, depuis la première, l’impératrice Suiko, montée sur le trône en 593, jusqu’à la dernière, à l’époque d’Edo, prouve que c’est tout à fait japonais. En Asie de l’Est, la région du monde dans laquelle le Japon se trouve, Suiko est la première femme empereur. En Chine, il n’y en a eu qu’une seule, l’impératrice Wu Zetian, montée sur le trône en 690, même si le royaume coréen de Silla a eu trois reines. Le Japon en a donc eu bien plus. Il est clair que c’est un pays qui à l’origine n’avait pas l’intention d’exclure les femmes du trône. »

« Les mariages dans la famille impériale se faisaient entre parents, et l’on considérait important que la lignée soit bilinéaire et qu’elle mélange les sangs matrilinéaire et patrilinéaire. Fondée sur cette idée de la bilinéarité, la succession au trône impérial ne reposait pas exclusivement, dans certains cas, sur la lignée masculine. Il pouvait aussi y en avoir où la lignée féminine pouvait être plus importante si elle était directe, et la tradition du Japon était que le sang féminin fonctionne aussi comme “lignage impérial” (lignée de l’empereur). »

L’introduction de la supériorité masculine et de l’infériorité féminine

Mais alors, comment se fait-il que la Japon soit devenu une société patrilinéaire, et qu’il n’y ait à un moment plus eu de femmes empereur alors qu’il y en avait eu pendant 860 ans, de la fin de l’époque de Nara à celle d’Edo ? Voici les explications de Takamori :

« C’est lié à l’influence chinoise. La Chine ancienne a connu de nombreux troubles pendant la période des Printemps et Automnes, entre 770 et 550 avant notre ère. Selon certains, c’est pendant celle-ci que s’est enracinée l’idée de la suprématie masculine qui voyait les hommes combattre à l’extérieur, et les femmes protéger le foyer. Le Japon ancien ayant adopté les tendances chinoises, l’idée de la suprématie masculine est aussi arrivée chez nous. En Chine, il n’y a eu qu’une seule impératrice, et cela ne s’est jamais reproduit. Cela a influencé le Japon, si bien que les femmes empereurs des temps anciens ont disparu. »

« Mais même pendant l’époque d’Edo, qui était dominée par les guerriers, il y a eu deux femmes empereurs qui ont occupé dans l’ordre officiel un rang supérieur au shôgun Tokugawa. La tradition de reconnaître les femmes empereurs n’était pas encore perdue. De plus, le fait que la veuve du prédécesseur de l’empereur Kôkaku (r. 1779-1817) ait pris la précaution de l’adopter parce qu’il venait d’une famille collatérale pour établir un lien direct avec l’ascendance impériale est une pratique fondée sur la tradition bilinéaire propre au Japon. »

Avant l’ère Meiji, le trône impérial n’était pas réservé aux hommes de lignée masculine

Le système de succession impériale a connu une nouvelle phase avec la Restauration de Meiji. En 1889, la Constitution de Meiji et la Loi de la maison impériale japonaise (ancienne version) ont été adoptées. Dans son ouvrage intitulé « Revoir l’histoire de l’empereur et son système juridique » (Tennô no rekishi to hôsei o minaosu), Tokoro Isao, l’homme qui fait autorité dans la recherche sur l’histoire de la famille impériale, écrit : « Jusqu’au début de l’ère Meiji, il n’a pratiquement jamais été question de réserver aux seuls héritiers mâles de lignée masculine l’accès au trône, et rien ou presque ne le stipulait. » On ne se préoccupait pas alors de lignée masculine ou féminine.

Ces mots [en japonais dankei, lignée masculine, jokei, lignée féminine], ont été utilisés pour la première fois pendant l’ère Meiji. L’article 1 de la Constitution de 1889 parle d’une succession d’empereurs ininterrompue depuis l’éternité, en utilisant une expression japonaise inventée pour l’occasion par Iwakura Tomomi, figure centrale dans la Restauration de Meiji.

Comme aujourd’hui, reconnaître ou non une femme empereur ou un empereur de lignée féminine a fait l’objet de discussions pendant l’élaboration de la Loi de la maison impériale de Meiji. On craignait alors qu’en restreignant cette possibilité à un héritier mâle de lignée masculine, on rendrait moins sûre la continuation de la famille impériale. Parmi les multiples projets concernant les stipulations relatives à la famille impériale, étaient incluses des approches reconnaissant la possibilité pour une femme de monter sur le trône impérial, ou une lignée féminine. Mais l’opposition farouche d’Inoue Kowashi (qui fut plus tard directeur général du service juridique du gouvernement japonais), fit en sorte qu’il fût stipulé que seul un héritier mâle de lignée masculine pouvait devenir souverain.

Takamori émet son point de vue : « Si Inoue était à ce point opposé à l’idée d’une femme empereur, c’est parce qu’à cette époque la suprématie masculine était une idée bien ancrée, et qu’Inoue pensait que s’il y avait une femme empereur et qu’elle était mariée, le peuple s’interrogerait pour savoir qui, d’elle ou de son époux, était le premier dans le couple. À l’époque, le système des concubines existait encore, et il fut décidé que la lignée impériale continuerait, même avec uniquement des héritiers mâles de lignée masculine, en oubliant l’esprit bilinéaire qui valorisait les femmes, et en instituant la suprématie masculine. »