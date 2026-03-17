La saison des cerisiers 2026 a débuté au Japon

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L’Agence météorologique du Japon a officialisé lundi 16 mars le début de la saison des cerisiers en fleur dans l’Archipel, en constatant la floraison du cerisier de la place du château de Kôchi, située au sud-ouest du pays. L’Agence repère, en effet, un arbre de référence pour chaque ville pour définir la date de floraison, et pour la troisième année consécutive, Kôchi est la première ville du pays où les cerisiers ont fleuri. Ce phénomène arrive six jours plus tôt que la moyenne et sept jours plus tôt que l’an dernier.

À Kôfu également, le cerisier de référence a fleuri lundi peu après celui de Kôchi, et il s’agit de sa floraison la plus précoce depuis le début des relevés en 1953, soit neuf jours plus tôt que la moyenne et dix jours plus tôt que l’année précédente.

À Gifu ensuite, la date de la première floraison égale le record établi en 1989, 2021 et 2023, soit neuf jours plus tôt que la moyenne et neuf jours plus tôt que l’an dernier.

Ces villes ont connu des températures plus élevées que d’habitude le mois dernier.

(Voir également notre carte de la floraison 2026 dans tout le pays)



Le cerisier référence du château de Kôchi, le 16 mars



Le cerisier référence de la ville de Gifu, le 16 mars

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