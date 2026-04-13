Réferendum sur la Constitution, pérennité de la famille impériale : le discours de Takaichi Sanae

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La Première ministre Takaichi Sanae a appelé dimanche à fixer un horizon d’un an pour parvenir à proposer une révision de la Constitution.

Dans un discours prononcé lors de la convention annuelle du Parti libéral-démocrate (PLD) à Tokyo, dont elle est également la présidente, elle a déclaré : « Nous souhaitons pouvoir tenir l’an prochain une convention dans laquelle nous serons en mesure d’affirmer qu’une proposition de révision constitutionnelle est en vue. »

« Demandons avec audace au peuple s’il souhaite ouvrir une nouvelle page de l’histoire », a-t-elle ajouté, affichant sa volonté d’organiser un référendum sur cette réforme.

Parmi les pistes évoquées figurent l’inscription explicite des Forces d’autodéfense japonaises dans l’article 9, ainsi que l’introduction d’un article relatif aux situations d’urgence nationale.

La cheffe du gouvernement a souligné que « la Constitution raconte l’idéal de société que nous souhaitons bâtir », ajoutant qu’« il ne s’agit pas de débattre pour débattre, mais de débattre pour décider ». Elle a insisté sur la nécessité d’accélérer les discussions au sein des commissions constitutionnelles des deux chambres du Parlement.

Concernant la gestion du parti, elle est revenue sur la large victoire remportée lors des élections législatives de février, affirmant que « le nombre de promesses tenues cette année et celles qui pourront l’être l’an prochain détermineront le renforcement du parti ». En vue des élections locales unifiées du printemps prochain et des élections sénatoriales de 2028, elle a affiché sa détermination à « construire un parti fort, capable de remporter les scrutins tant au niveau national que local ».

S’agissant des mesures visant à assurer la pérennité de la famille impériale, elle a expliqué que la priorité serait donnée à un dispositif permettant à des hommes issus de l’ancienne noblesse impériale de réintégrer la famille impériale par adoption. Le président du Conseil de recherche politique du parti, Kobayashi Takayuki, a indiqué à la presse viser une révision de la loi sur la maison impériale au cours de la session parlementaire en cours.

Lors de cette convention, le parti a également adopté sa ligne d’action pour 2026. Fort de sa victoire aux législatives, il estime qu’il s’agit d’« une occasion idéale de consolider les bases nécessaires pour remporter toutes les élections » et a annoncé son engagement total dans les scrutins locaux et sénatoriaux à venir.

Parmi les invités figuraient Yoshimura Hirofumi, chef du Parti de l’innovation du Japon, membre de la coalition gouvernementale. Celui-ci a notamment plaidé pour une réduction du nombre de députés et l’adoption d’une loi sur une « capitale secondaire », appelant à faire avancer sans tarder la réforme constitutionnelle.



Yoshimura Hirofumi

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