Les centristes japonais veulent devenir une opposition « constructive »

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L’Alliance réformiste centriste (CRA), a principale formation d’opposition japonaise, a examiné mardi un projet visant à transformer son image, en passant d’un parti centré sur la critique du gouvernement à une opposition constructive mettant l’accent sur des propositions politiques.

Ce projet a été présenté par la direction lors d’une réunion des parlementaires du parti, dans le but de tirer les enseignements de la lourde défaite subie lors des élections législatives de février à la Chambre des représentants (la chambre basse du Parlement).

Cette réorientation tient notamment au fait que le Parti démocrate du peuple et Team Mirai, perçus comme des oppositions constructives, gagnent en popularité, en particulier auprès des électeurs en âge de travailler.

La direction de la CRA a reconnu ne pas être parvenue à dissiper l’image d’un parti créé avant tout pour des raisons électorales. La formation avait été constituée avant le scrutin de février par des députés issus du Parti démocrate constitutionnel du Japon et du Kômeitô, l’ancien partenaire de coalition du Parti libéral-démocrate.

Selon ses dirigeants, la « plus grande erreur de calcul » a été de penser qu’il suffirait d’additionner les bases électorales du Parti démocrate constitutionnel et du Kômeitô pour obtenir un certain nombre de sièges. Cette stratégie a finalement conduit à l’éloignement d’une partie des électeurs indépendants proches du premier, sans pour autant réussir à attirer les soutiens d’autres partis d’opposition.



Ogawa Junya, le chef du parti CRA (gauche) et Shina Takeshi, secrétaire général, le 14 avril

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