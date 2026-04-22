Des pièces commémoratives seront en vente pour le centenaire du début de l’ère Shôwa

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Le ministère des Finances a annoncé mardi l’émission de pièces commémoratives de 1 000 yens à l’occasion du centenaire du début de l’ère Shôwa (1926-1989).

Chaque pièce sera vendue au prix de 34 800 yens (185 euros). Sur l’avers, on retrouve, en couleurs, un train à grande vitesse Shinkansen, la tour de Tokyo et des autoroutes, symboles de la reconstruction d’après-guerre et de la forte croissance économique. Le revers représente le mont Fuji, des fleurs de cerisier et des colombes.

Au total, 40 000 exemplaires seront frappés. Les inscriptions pourront être déposées auprès de la Monnaie du Japon pendant environ trois semaines à partir du 20 août.

Il s’agit de la première pièce rendant hommage à une ère japonaise depuis l’émission, en 2018, de pièces en argent célébrant le 150e anniversaire du début de l’ère Meiji.

Fabriquée en argent pur, la pièce Shôwa mesure 40 millimètres de diamètre et pèse 31,1 grammes. Dans un contexte de hausse des prix de l’argent, elle devrait figurer parmi les pièces commémoratives les plus chères, au même titre que celles émises pour les Jeux asiatiques qui se tiendront principalement dans la préfecture d’Aichi cet automne.

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