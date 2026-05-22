Première mondiale, une entreprise japonaise vendra des anguilles issues de l’aquaculture intégrale

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Yamada Suisan a annoncé mercredi qu’elle lancerait le 29 mai la première vente expérimentale au monde d’anguilles grillées en kabayaki issues de l’aquaculture intégrale.

Ce produit, préparé avec deux anguilles et vendu au prix de 9 720 yens (environ 52 euros), sera proposé en quantité limitée sur la boutique officielle en ligne de l’entreprise, sur le site de commerce électronique du géant de la distribution Aeon, ainsi qu’aux grands magasins Mitsukoshi Nihonbashi.

Depuis l’exercice fiscal 2022, Yamada Suisan, dont le siège se trouve dans la ville de Saiki, dans la préfecture d’Ôita, travaille à la production de masse d’alevins d’anguille à l’aide d’une technologie développée par l’Agence japonaise de recherche et d’éducation halieutiques.

L’entreprise avait d’abord rencontré des difficultés pour appliquer cette technologie à grande échelle en raison de coûts élevés, mais elle est finalement parvenue à les réduire considérablement et à produire plus de 10 000 alevins d’anguille par an en 2024.

L’aquaculture intégrale consiste à élever jusqu’à l’âge adulte des poissons issus d’œufs produits artificiellement, puis à récolter les œufs de ces poissons afin de poursuivre le cycle de reproduction.

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