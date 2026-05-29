Lawson a ouvert son premier mini-supermarché

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La chaîne de supérettes Lawson a ouvert jeudi dans la ville de Kodaira (préfecture de Tokyo) un petit supermarché proposant des produits frais et divers articles à prix abordables.

Il s’agit du premier magasin de ce type exploité par le géant japonais des konbini. Baptisé « L Minimart », il vise à séduire les consommateurs soucieux de leur budget dans un contexte de hausse des prix. Lawson prévoit d’ouvrir deux autres magasins L Minimart en juin : l’un dans l’arrondissement d’Itabashi à Tokyo, l’autre à Hiratsuka, dans la préfecture voisine de Kanagawa. L’entreprise décidera ensuite d’éventuelles nouvelles ouvertures en fonction des ventes et des besoins locaux.

Le concept L Minimart sera développé à partir de certains magasins Lawson Store 100, l’enseigne discount du groupe, qui seront rénovés pour l’occasion. Ces supermarchés, ouverts en principe de 7 h à 23 h, disposeront notamment d’un espace de vente plus vaste que les Lawson Store 100 pour les légumes, la viande, les œufs et le nattô, spécialité japonaise à base de graines de soja fermentées.

Dans la région métropolitaine de Tokyo, la concurrence entre les petits supermarchés s’intensifie.

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