Le Japon envisage de reconstruire jusqu’à cinq réacteurs nucléaires d’ici 2040

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Le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a présenté vendredi un projet prévoyant la reconstruction de deux à cinq réacteurs nucléaires d’ici les années 2040, dans le cadre de sa stratégie visant à garantir un approvisionnement stable en électricité.

Il s’agit de la première fois depuis l’accident nucléaire de mars 2011 à la centrale de Fukushima Daiichi qu’un objectif chiffré concernant le remplacement de réacteurs est officiellement avancé.

En fixant une cible concrète, le gouvernement espère notamment faciliter le maintien et la formation des ressources humaines nécessaires à l’industrie nucléaire japonaise. Le projet prévoit également la reconstruction de neuf réacteurs supplémentaires d’ici les années 2050, portant ainsi à 11 à 14 le nombre total de réacteurs concernés par un programme de remplacement.

Cet objectif figure dans un projet de révision des orientations de la politique énergétique nucléaire présenté lors d’une réunion d’un sous-comité du Comité consultatif pour les ressources naturelles et l’énergie, organisme chargé de conseiller le ministre de l’Économie. Le plan doit encore être officiellement approuvé lors d’une réunion des ministres concernés.

Selon les estimations figurant dans le document, les capacités de production électrique du Japon devraient fortement diminuer à partir des années 2040, en raison de la mise à l’arrêt progressive des réacteurs ayant atteint ou dépassé 60 ans d’exploitation.

Le gouvernement estime donc nécessaire d’anticiper le renouvellement d’une partie du parc nucléaire afin de préserver la sécurité énergétique du pays, alors que la demande en électricité pourrait augmenter sous l’effet de la décarbonation de l’économie, de l’électrification des usages et du développement des centres de données liés à l’intelligence artificielle.

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