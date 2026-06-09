Donald Trump en Naruto : des fans du manga expriment leur mécontement

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Le président Donald Trump a publié samedi sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il apparaît sous les traits de Naruto Uzumaki, le héros du célèbre manga et anime japonais Naruto. Cette publication a suscité de nombreuses réactions critiques sur Internet.

Dans la vidéo, le dirigeant américain est représenté vêtu du costume orange et noir caractéristique de Naruto et exécutant diverses techniques de ninjutsu, à la manière du personnage.

Certains internautes, se présentant comme des fans de Naruto, ont dénoncé l’utilisation de l’image de la série sans autorisation et exprimé leur mécontentement face à son exploitation à des fins politiques.

Donald Trump et son entourage ont déjà eu recours à plusieurs reprises à des références issues de la culture populaire japonaise dans leur communication politique.

Par le passé, le président et son administration ont notamment diffusé des vidéos mettant en scène des opérations militaires américaines contre l’Iran. L’une d’elles associait des extraits de la célèbre série de manga Yu-Gi-Oh! à des images de frappes aériennes menées par les États-Unis.

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