Un Bouddha flottant dans une marée d’hortensias

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Quelque 330 hortensias de différentes couleurs ornent l’enceinte du temple Tsubosaka-dera, dans la ville de Takatori, préfecture de Nara. Haute de 10 mètres, la statue de Bouddha semble veiller sur ces fleurs qui symbolisent la saison des pluies sur l’Archipel. Des parapluies traditionnels janome font également partie du joli paysage.

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