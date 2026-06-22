Le Japon mise sur le marché français pour promouvoir son riz

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Le ministre japonais de l’Agriculture, Suzuki Norikazu, a fait la promotion du riz japonais vendredi dans un supermarché situé près de Paris.

À l’occasion d’une foire consacrée aux produits alimentaires japonais organisée dans un magasin de Claye-Souilly, il a distribué aux clients des boulettes de riz onigiri préparées avec du riz produit au Japon.

« Tous ceux qui les ont goûtées les ont trouvées délicieuses. Je pense que nous commençons à entrevoir de réelles possibilités d’élargir considérablement les débouchés du riz japonais », a-t-il déclaré.

En janvier dernier, le ministre s’était déjà rendu à Paris pour visiter des épiceries spécialisées et d’autres points de vente proposant des produits japonais, dans le cadre des efforts visant à accroître les exportations de riz nippon. La dégustation organisée vendredi a pu voir le jour grâce à la coopération du supermarché et de la JETRO, l’organisme chargé de promouvoir le commerce extérieur du Japon.

Observant que la plupart des foyers européens ne possèdent pas de cuiseur à riz, Suzuki a également souligné la nécessité pour le gouvernement japonais d’élaborer une véritable stratégie commerciale, comprenant notamment des propositions concrètes pour encourager la consommation de riz en Europe.

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