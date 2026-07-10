Vacances d’été au Japon : le budget des ménages repart à la hausse malgré l’inflation et la faiblesse du yen

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Le budget moyen consacré aux vacances d’été au Japon augmentera en 2026 pour la première fois depuis trois ans, atteignant 58 902 yens (320 euros), selon une enquête publiée jeudi par le cabinet d’études Intage.

Cette hausse s’explique principalement par l’inflation et la faiblesse du yen. Certains répondants ont également indiqué que les tensions au Moyen-Orient ou encore la multiplication des attaques d’ours au Japon avaient influencé leurs projets de vacances.

Réalisée en ligne en juin auprès de 5 000 personnes âgées de 15 à 79 ans, l’enquête portait sur les projets de vacances prévus entre le 18 juillet et le 30 septembre.

Le budget moyen était passé de 50 269 yens en 2022, année du lancement de cette étude annuelle, à 60 146 yens en 2023, dans le contexte de la reprise post-Covid. Après deux années de baisse, il progresse cette année de 1 618 yens par rapport à 2025.

Interrogés sur les raisons de cette augmentation (plusieurs réponses étaient possibles), 45,7 % des participants ont cité la hausse des prix et la faiblesse du yen, soit la réponse la plus fréquente. 31,8 % ont indiqué que leur budget augmentait tout simplement parce qu’ils prévoyaient de partir en voyage.

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