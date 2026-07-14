Le Shinkansen inaugure un espace de luxe : découvrez la « Supreme Class », la cabine la plus exclusive du Japon

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Voyager à bord du Shinkansen ne sera bientôt plus seulement un moyen de transport, mais une véritable expérience. À partir d’octobre, JR Central et JR West lanceront la « Supreme Class », une nouvelle catégorie de cabines privées haut de gamme à bord des Shinkansen Tôkaidô et Sanyô, avec des prestations supérieures à celles de la voiture Green.

Il s’agira du retour des compartiments privés sur le Shinkansen Tôkaidô pour la première fois depuis 23 ans, après leur disparition avec le retrait des rames de la série 100. « Nous voulons proposer une offre plus diversifiée afin que nos voyageurs profitent pleinement de leur expérience », a déclaré le président de JR Central, Niwa Shunsuke.

Les deux compagnies ont présenté ces nouvelles cabines à la presse les 7 et 8 juillet. Le compartiment situé dans la voiture n°7, conçu pour deux personnes, comprend deux sièges inclinables, un canapé et offre un espace équivalent à trois sièges de voiture Green.

Le tarif s’élèvera à 60 790 yens par adulte (environ 330 euros) pour un aller simple entre Tokyo et Shin-Osaka, soit 41 400 yens de plus que le prix d’un billet en voiture Green.

Une cabine individuelle entièrement fermée sera également proposée dans la voiture n°10. Équipée d’une porte à verrouillage électronique, elle permettra aux voyageurs de profiter d’un espace totalement privé, sans être dérangés par les autres passagers. Des boissons ainsi que des spécialités sucrées des régions traversées seront offertes durant le trajet. Selon JR West, l’objectif est de créer « un espace où l’on peut se détendre et passer son voyage librement, sans se soucier des autres voyageurs ».

Les anciens Shinkansen de la série 100 disposaient déjà de compartiments privés pouvant accueillir une à quatre personnes. À l’époque, il suffisait de payer un supplément d’environ 1 000 yens par rapport au tarif de la voiture Green. En revanche, ces cabines ne permettaient pas de régler individuellement l’éclairage ou la climatisation. Elles ont ensuite disparu avec l’arrivée des nouvelles générations de trains.

Selon les compagnies ferroviaires, la pandémie de Covid-19 a profondément diversifié les attentes des voyageurs. Elles prévoient ainsi de lancer des compartiments semi-privés dès l’exercice fiscal prochain.

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