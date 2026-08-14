Le château de Kumamoto rouvre au public deux semaines après le puissant séisme

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Le château de Kumamoto a rouvert au public jeudi, environ deux semaines après le puissant séisme qui a frappé cette préfecture du sud-ouest du Japon.

Les contrôles de sécurité ont été achevés rapidement après le tremblement de terre de magnitude 7,1 survenu le 28 juillet, qui a atteint une intensité maximale de 7, le niveau le plus élevé de l’échelle sismique japonaise shindo, dans certaines zones.

Lorsque deux séismes d’une puissance similaire avaient frappé la préfecture il y a dix ans, il avait fallu environ deux ans et demi avant qu’une partie du château puisse rouvrir au public.

« Le château de Kumamoto est un symbole de la reconstruction », a déclaré un responsable de la municipalité. « Nous espérons que sa réouverture incitera de nombreuses personnes à visiter la préfecture. »

Environ 200 visiteurs, dont des touristes étrangers, faisaient la queue devant l’édifice avant sa réouverture à 9 heures jeudi.



Le château a subi quelques dégâts dus au séisme du 28 juillet.

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