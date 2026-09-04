Le château de Hikone choisi comme candidat pour une inscription au patrimoine mondial de l’Unesco

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Le Conseil des affaires culturelles, qui conseille le ministre de la Culture, a sélectionné jeudi le château de Hikone pour une inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.

La candidature de ce monument situé dans la préfecture de Shiga sera soumise à l’Unesco d’ici février 2028, après l’accomplissement des procédures nécessaires au Japon, notamment des concertations entre les ministères et organismes gouvernementaux concernés ainsi que l’approbation de l’exécutif.

Le Japon espère obtenir l’inscription du château de Hikone en 2028.

La construction de l’édifice a débuté en 1604 sous l’autorité du shogunat Tokugawa et s’est achevée une vingtaine d’années plus tard. Son donjon et plusieurs autres structures sont classés trésors nationaux. Le château de Hikone figure depuis 1992 sur la liste indicative japonaise des sites susceptibles d’être proposés à une future inscription au patrimoine mondial.

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