Un écureuil, un lapin ou une créature mystérieuse : JR East dévoile les trois candidats pour remplacer le pingouin Suica

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La compagnie ferroviaire JR East a dévoilé les visuels de trois personnages candidats pour succéder à l’emblématique pingouin de la carte Suica.

Ces trois prétendants, qui sont un écureuil brun, un lapin violet et une créature orange portant une taupe dans un sac, ont été présentés ce mardi. La carte Suica est utilisée pour régler les trajets en train ainsi que comme moyen de paiement électronique.

JR East sélectionnera l’un de ces trois personnages à l’issue d’un vote du public, et l’heureux élu aura pour mission d’incarner et de promouvoir les services de la carte à partir du 1er avril 2027.

Le scrutin a débuté ce mardi sur un site dédié et se poursuivra jusqu’au 23 septembre, pour une annonce des résultats fixée au 18 novembre. Le nom du nouveau personnage sera quant à lui choisi sur la base de propositions soumises par le grand public.

Les trois mascottes en compétition ont été retenues parmi près de vingt projets présentés par de jeunes créateurs.

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