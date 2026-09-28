Des abeilles sur les toits de Ginza : 20 ans d’apiculture urbaine au cœur de Tokyo

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Afin de promouvoir la coexistence entre la ville et la nature, une initiative consistant à élever des abeilles sur le toit d’un immeuble du quartier de Ginza, à Tokyo, célèbre cette année son vingtième anniversaire. La récolte annuelle de miel est passée de 150 kilos à ses débuts à environ 2,8 tonnes. Ce projet s’est imposé comme un modèle d’apiculture urbaine à travers tout le Japon, et son responsable espère qu’il « contribuera à sensibiliser le public à la protection de l’environnement urbain ».

L’aventure a débuté en mars 2006, lorsque des volontaires travaillant à Ginza ont installé trois ruches sur le toit d’un immeuble de onze étages situé dans le district de Ginza 3-chôme. Baptisée « Projet Abeilles de Ginza », cette démarche compte aujourd’hui une cinquantaine de ruches réparties sur les toits de bâtiments à Ginza et Otemachi, abritant entre 500 000 et 600 000 abeilles.

De fin avril à fin juillet, les membres récoltent le miel rapporté par les butineuses. L’an dernier, environ 2,8 tonnes ont été produites. Une partie est vendue en ligne, tandis que le reste est utilisé par les grands magasins et restaurants locaux.

Cette pratique s’est largement répandue dans le pays. À Sapporo, l’association à but non lucratif « Projet Abeilles de Sapporo » installe depuis 2010 des ruches sur les toits d’immeubles de la ville pour soutenir le développement urbain et la revitalisation locale. C’est en découvrant l’initiative de Ginza dans un article sur Internet que le projet a vu le jour.

À leurs débuts, les membres de Sapporo ont bénéficié des conseils et du savoir-faire de l’équipe de Ginza. Sakai Hideharu, président de l’association, souligne l’impact positif de l’initiative : « Grâce aux abeilles, des toits jusqu’alors inutilisés sont devenus de véritables lieux de rencontre et d’échange. »

L’apiculture en milieu urbain se pratique désormais dans des lieux variés : outre les toits d’immeubles, on la retrouve à la mairie de Nagoya, à l’aéroport de Hagi-Iwami dans la ville de Masuda (préfecture de Shimane), ou encore sur le toit et les terrains de l’université Meikai à Urayasu (préfecture de Chiba). À la mairie de Kiyose, à Tokyo, une partie du miel récolté sur le toit est même proposée comme don de contrepartie dans le cadre du système fiscal furusato nôzei.

Depuis son lancement, le Projet Abeilles de Ginza mène également des actions d’éducation à l’environnement dans les écoles primaires locales, en organisant des visites du rucher ou des conférences sur la coexistence entre ville et nature. Tanaka Atsuo, vice-président du projet, affiche ses ambitions pour l’avenir : « Nous aimerions essaimer notre initiative à travers le monde afin de réfléchir ensemble aux défis environnementaux des grandes villes. »

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