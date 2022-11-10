【日本百大城堡®】滋賀縣 彥根城（國寶）

日本的城堡

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日本國寶五城之一的彥根城坐落在高地之上，從這裡可俯瞰琵琶湖，是世代在德川幕府身居高位的井伊家族的居城。建於17世紀初期的天守等建築如今風貌依存，作為珍貴的國寶聞名於世。

滋賀縣彥根城（國寶）

修建時間： 1607年

1607年 初代城主： 井伊直繼

井伊直繼 主要景點： 天守、附櫓、多聞櫓等國寶，以及西之丸三重櫓、太鼓門、天秤櫓、馬廄等國家指定重要文化遺產等

天守、附櫓、多聞櫓等國寶，以及西之丸三重櫓、太鼓門、天秤櫓、馬廄等國家指定重要文化遺產等 費用： 門票800日圓（成人、彥根城的參觀費用 ，含玄宮園）

門票800日圓（成人、彥根城的參觀費用 ，含玄宮園） 地址： 滋賀縣彥根市金龜町1-1

滋賀縣彥根市金龜町1-1 官方網站： 國寶彥根城

利用石田三成的城堡建材重建的國寶之城

修建彥根城用的石牆和木材都是二次利用了佐和山城的建材，佐和山城是1600年關原之戰中敗北的西軍首領石田三成的居城。關原之戰後，為了與固守大阪的豐臣家作戰，德川家康命令重臣井伊家拆除佐和山城重建新城。德川四天王之一的井伊直政，其長子井伊直繼在距佐和山城僅2公里左右的地方建造了彥根城。佐和山城的遺址與彥根城遙遙相對，中間隔著JR彥根站，但國寶之城被繁華的城下町環繞，相比之下，佐和山城的遺址卻幾乎連石牆也所剩無幾。

3樓3層的彥根城天守的特點是建有「切妻破風」「入母屋破風」「唐破風」等造型優美的屋簷。不僅天守，庭院、石牆、櫓（箭樓）等諸多景點都保留了江戶時代的風貌。景區還運營「彥根城屋形船」，遊客可從護城河眺望城堡的美景。

景點詳情

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標題圖片：彥根城（PIXTA）