（圖片集）奄美大島的觀光景點：動植物，多樣性與稀有性並存

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在鹿兒島縣的奄美大島上，除了大海，還有數不清的美景。島上大部分地方為森林覆蓋，鬼斧神工的大自然在這裡孕育出天然去雕飾的美景，令人為之傾倒。

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原始紅樹林



住用川和役勝川交匯的河口處是廣闊的原生紅樹林

奄美市住用町的原始紅樹林，面積71公頃，是僅次於沖繩縣西表島的全本第二大原始紅樹林。與之相鄰的「黑潮之森紅樹林公園」中設有紅樹林展覽館和觀景臺，遊人還可以租借皮划艇，從水上近距離觀賞紅樹林。



從空中俯瞰原始紅樹林

Materiya瀑布



在陽光下熠熠閃亮的Materiya瀑布

Materiya瀑布位於奄美大島大和村的奄美森林浴公園。在湯灣嶽麓蒼鬱的深林中，陽光撒入瀑布潭澗，自古作為休憩之地而為人喜愛。據說Materiya瀑布這個名字，源自當地的方音，表達的是對這片瀑布的讚美，意為「美麗無比的太陽瀑布潭」。

蘇鐵和芭蕉的王國



如此廣茂的蘇鐵林非常罕見。戰時，它還被用作食物

在龍鄉町的安木屋場，可以看到蘇鐵和芭蕉漫山遍野的壯闊景色。蘇鐵的葉子被用來補泥漿水田的鐵分，以給大島䌷著色；芭蕉的纖維則用於製作一種傳統的和服芭蕉衣。這兩種植物都與奄美的文化有著密不可分的關係。



安木屋場的芭蕉品種是野蕉

金作原原始森林



從下方仰望筆筒樹的枝葉

位於名瀨的金作原原始森林中生長著茂密的天然亞熱帶闊葉林，數量之多在奄美大島的群山中也罕有。從林中仰望天空，筆筒樹那巨大的葉子就像一把把大傘，在陽光下熠熠閃耀。這裡還棲息著奄美特有的國家指定天然紀念物。



從空中拍攝的壯闊的金作原原始森林

琉球松鴉



琉球松鴉，日本的國家指定天然紀念物

在奄美大島富饒的自然中，你可能還會遇到最具代表性的特別天然紀念物琉球兔，以及Otton蛙、琉球松鴉等各種稀有動物。我也曾拍到過琉球松鴉，華美無比，從頭到頸都被深藍泛紫的羽毛覆蓋，只棲息在奄美群島。

透頂單脈色蟌



常在水邊出沒的透頂單脈色蟌

透頂單脈色蟌(蜻蜓)棲息在奄美群島至沖繩一帶，日本其它地區是見不到的。在那泛著瑩瑩綠光的細長身體上，長著黑色的羽翅，色彩對比獨具美感。與沖繩本島相比，奄美大島的透頂單脈色蟌的特點，是翅膀上泛著藍光的部分比較狹窄。

波布蛇（黃綠原矛頭蝮）



極具毒性的黃綠原矛頭蝮是夜行動物，因此天黑後在外散步時要特別小心

奄美大島多稀有動物，這裡還棲息著九州以北沒有的琉球紅斑蛇、黃綠原矛頭蝮等蛇類。其中黃綠原矛頭蝮有劇毒，看到它時一定不要靠近。

湯灣嶽



從湯灣嶽公園的觀景臺，可以縱覽夕陽下的燒內灣美景

奄美大島多山，而這其中，位於宇檢村和大和村之間的湯灣嶽是島上的最高峰，海拔694公尺。琉球兔、白背啄木鳥、Otton蛙等珍貴的固有種生息在這裡的原始森林中。在湯灣嶽觀夕陽西下，天邊染上金黃，連綿的群山錯落有致、層次分明，不愧為奄美十景之一。

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採訪、撰文、攝影：黑岩正和（96BOX）