日本的聘禮習俗與送禮禁忌：不宜送新人玻璃杯？不宜送上司鋼筆？

此外，梳子（kushi）也因其日語發音讓人聯想到「苦」「死」而被認為不宜用來送禮，但在江戶時代（1603-1868年），它卻是男子求婚時的信物。刀具因為暗含「斷緣」之意而成為禁忌，但古時卻是武士階層的頂級贈禮，是辟邪之物。近來，梳子和刀具又再次變成「可以接受」的禮品，由此可見，送禮的禁忌並非一成不變，而是隨著時代而不斷變化。

隨著製造業與流通業的發展，如今禮品種類愈加豐富，新的習俗也不斷湧現。最具代表性的可以說是源自西方的贈送花卉的習俗：母親節贈送紅色康乃馨，寓意「母愛」；開業慶賀多送蝴蝶蘭，因其外形華美，且花語為「幸福向你飛來」。反之，「仙客來（shikuramen）」則因其日語讀音中帶「死（shi）」「苦（ku）」而被視為禁忌。

遇到紀念日、人生開啟新階段或者年度重要節點時，人們常會互贈禮物。日本人在選擇禮品時會很重視能否討個好彩頭，比如禮物的形狀、性質，乃至讀音和字形，都影響了人們的選擇。

送禮禁忌示例

梳子



黃楊木梳（PIXTA）

梳子在日語中發音同「苦」「死」，且梳齒易斷，因而給人以不吉利的印象。但近年來，也有一些商家為其賦予「梳理化解紛擾」的吉祥寓意。

刀具



廚房刀具（PIXTA）

菜刀、剪刀會讓人聯想到「斷絕緣分」之意，所以不宜在婚禮、喬遷等喜慶場合上當作贈品。但也有人將其解讀為具有「開拓命運」的寓意。

手帕



葬禮上使用的手帕一般為純白色（PIXTA）

手帕可以用來擦拭眼淚，因此常被用作送別禮物。但日語中手帕的漢字寫作「手巾」，且可以讀作意為「斷絕關係」的「手切」（tegire），因此偶爾有人會將其解讀為「斷絕緣分」。所以，選擇合適的設計和寄語有利於減輕人們對它的負面印象。不過，必須注意不要在喜慶的場合使用純白手帕，這會讓人聯想到蓋在遺體臉上的白布。

不宜給上級、長輩送鞋襪



襪子、皮鞋（PIXTA）

日本人認為給上級或父母等長輩送「踩在腳下的東西」是不禮貌的。據說，江戶時代的窮困武士會以糊紙傘為副業，因為傘是「撐在人頭之上」的物品，他們不會去編草鞋。無論如何，人們對鞋襪一類的時尚物品各有所好，還是避開為佳。

不宜給上級、長輩送表和文具



手錶和鋼筆（圖片：PIXTA）

這是因為這種禮物有鼓勵對方「更加勤奮努力」的含意。而且在中國，送鐘因與「送終」諧音而被視為禁忌。

新婚禮品，玻璃器皿不宜



玻璃杯（PIXTA）

玻璃器皿易裂易碎，容易讓人聯想到婚姻破裂，寓意不好，因此不宜作為新婚禮物。

喬遷禮，與火有關物品不宜



香薰蠟燭（PIXTA）

諸如煤油取暖器、煙灰缸、香薰蠟燭這類與火有關的物品，容易讓人聯想到火災，因此不宜作為喬遷賀禮。不僅如此，有的人還忌諱所有「紅色的東西」，因此也需要注意。

探病不宜送盆栽



觀賞盆栽（PIXTA）

在日語中，表示植物「生根」的「根zuku」的發音與表示「臥床」的「寝tsuku」一詞相近，因而被認為不宜用作探病慰問的禮物。從實際層面考慮，盆栽需要照料，出院時拿回家也比較麻煩，對於住院的病人來說的確不方便。

慶祝開業不宜送茶葉



罐裝茶葉（PIXTA）

日語中，「研磨茶葉」一詞具有「閒得發慌」這一引申義，因為過去沒有客人的遊女（妓女）會研磨茶葉以打發時間，由此有的人忌諱將茶葉作為開業賀禮。但其實，茶葉是日本人在每年的中元節和年末送禮時的常見選擇。