日本的聘禮習俗與送禮禁忌：不宜送新人玻璃杯？不宜送上司鋼筆？
諧音、文字與吉凶
遇到紀念日、人生開啟新階段或者年度重要節點時，人們常會互贈禮物。日本人在選擇禮品時會很重視能否討個好彩頭，比如禮物的形狀、性質，乃至讀音和字形，都影響了人們的選擇。
以日本人結婚時的「聘禮九件套」為例，比起實用性，更多是寄託著吉祥寓意：摺扇，因其展開成扇形而擁有「前景廣闊、愈發興盛」的美好寓意；海帶，因其日語發音與「歡喜」相似，因而也是吉利之物。數量同樣大有講究，奇數自古為吉數，尤以「九」為上。然而到了現代，儘管人們仍習慣將禮金與帛金的首位（即最高位）定為奇數，但日語的「九」因諧音「苦」，因而給人以不吉利的印象。同樣的理由，「四」與「死」同音，也遭人忌諱。而「八」則因其字形從上至下逐漸擴展開來，令人聯想到前途無量而被視作祥瑞之數。
聘禮九件套
（從左至右）
- 家內喜多留：本為男方贈送的盛放在朱漆或黑漆的「柳樽」中的賀酒，近年來也有不少人選擇以現金代替，禮金袋正面則寫「柳樽」的諧音字「家內喜多留」，以增添吉祥寓意。
- 末廣：指摺扇。因使用時扇面從扇骨尾端逐漸展開，因此寓意前途光明。
- 友白髮：束好的白麻線，寓意夫妻白頭偕老、健康長壽。
- 子生婦（konbu）：指昆布（海帶）。其日語讀音與「歡喜（yorokobu）」類似，假借字字面寓意天賜貴子。
- 壽留女：指魷魚乾。因保質期長，象徵幸福地久天長。
- 勝男節：一對雌雄鰹魚乾。寓意夫妻和睦。因為在日語中發音相同，假借字還可寫作「勝男武士」，象徵男性強壯剛健。
- 金包：聘禮禮金。古時有給男方送袴（和服裙褲——譯注），給女方送和服腰帶或窄袖和服的習俗，因此現在的聘禮禮金會以婚禮置裝費的名義送出。
- 長熨斗：風乾拉長的鮑魚，被視為長壽珍饈的頂級禮品。
- 目錄：禮品清單。從右至左直式書寫，最右為長熨斗，最左為家內喜多留。
隨著製造業與流通業的發展，如今禮品種類愈加豐富，新的習俗也不斷湧現。最具代表性的可以說是源自西方的贈送花卉的習俗：母親節贈送紅色康乃馨，寓意「母愛」；開業慶賀多送蝴蝶蘭，因其外形華美，且花語為「幸福向你飛來」。反之，「仙客來（shikuramen）」則因其日語讀音中帶「死（shi）」「苦（ku）」而被視為禁忌。
此外，梳子（kushi）也因其日語發音讓人聯想到「苦」「死」而被認為不宜用來送禮，但在江戶時代（1603-1868年），它卻是男子求婚時的信物。刀具因為暗含「斷緣」之意而成為禁忌，但古時卻是武士階層的頂級贈禮，是辟邪之物。近來，梳子和刀具又再次變成「可以接受」的禮品，由此可見，送禮的禁忌並非一成不變，而是隨著時代而不斷變化。
送禮禁忌示例
梳子
梳子在日語中發音同「苦」「死」，且梳齒易斷，因而給人以不吉利的印象。但近年來，也有一些商家為其賦予「梳理化解紛擾」的吉祥寓意。
刀具
菜刀、剪刀會讓人聯想到「斷絕緣分」之意，所以不宜在婚禮、喬遷等喜慶場合上當作贈品。但也有人將其解讀為具有「開拓命運」的寓意。
手帕
手帕可以用來擦拭眼淚，因此常被用作送別禮物。但日語中手帕的漢字寫作「手巾」，且可以讀作意為「斷絕關係」的「手切」（tegire），因此偶爾有人會將其解讀為「斷絕緣分」。所以，選擇合適的設計和寄語有利於減輕人們對它的負面印象。不過，必須注意不要在喜慶的場合使用純白手帕，這會讓人聯想到蓋在遺體臉上的白布。
不宜給上級、長輩送鞋襪
日本人認為給上級或父母等長輩送「踩在腳下的東西」是不禮貌的。據說，江戶時代的窮困武士會以糊紙傘為副業，因為傘是「撐在人頭之上」的物品，他們不會去編草鞋。無論如何，人們對鞋襪一類的時尚物品各有所好，還是避開為佳。
不宜給上級、長輩送表和文具
這是因為這種禮物有鼓勵對方「更加勤奮努力」的含意。而且在中國，送鐘因與「送終」諧音而被視為禁忌。
新婚禮品，玻璃器皿不宜
玻璃器皿易裂易碎，容易讓人聯想到婚姻破裂，寓意不好，因此不宜作為新婚禮物。
喬遷禮，與火有關物品不宜
諸如煤油取暖器、煙灰缸、香薰蠟燭這類與火有關的物品，容易讓人聯想到火災，因此不宜作為喬遷賀禮。不僅如此，有的人還忌諱所有「紅色的東西」，因此也需要注意。
探病不宜送盆栽
在日語中，表示植物「生根」的「根zuku」的發音與表示「臥床」的「寝tsuku」一詞相近，因而被認為不宜用作探病慰問的禮物。從實際層面考慮，盆栽需要照料，出院時拿回家也比較麻煩，對於住院的病人來說的確不方便。
慶祝開業不宜送茶葉
日語中，「研磨茶葉」一詞具有「閒得發慌」這一引申義，因為過去沒有客人的遊女（妓女）會研磨茶葉以打發時間，由此有的人忌諱將茶葉作為開業賀禮。但其實，茶葉是日本人在每年的中元節和年末送禮時的常見選擇。
受贈者的感受最為重要
其實，許多所謂的「禁忌」，不過是沒有根據的「現代迷信」。例如，日本人在給出席葬禮的賓客回禮時會送煎茶，因此有的人忌諱用煎茶作賀禮。但實際上，正因為茶葉輕便、耐保存，且受到大多數人喜歡，所以才常被選用於回禮。「開業不宜送煎茶」的說法，是日本人喜歡討彩頭的典型例子。
歸根結底，贈禮回禮、禮尚往來的根本目的，在於藉由物品傳達感謝與關懷之情。受贈者是否喜歡、是否實用，才是選擇禮品時最需要考慮的因素。
主編：柴崎直人（SHIBAZAKI Naoto）
岐阜大學研究所副教授。專業為從心理學角度研究禮儀教育體系。任小笠原流禮法總師，從事禮儀教師培訓工作。
插圖：Sato Tadashi
撰文：nippon.com編輯部