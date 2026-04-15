從起源解讀日本傳統禮儀

「一汁三菜」的用餐禮儀：日本飲食文化以「白飯為主」

生活 飲食 文化 教育

本系列專題將為讀者介紹日本各種禮儀規範，不僅限於具體作法，亦透過梳理其起源來揭示其本質。本篇將介紹日本飲食所特有的餐桌禮儀。
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合理的配膳擺盤規則

日本的傳統飲食文化已被列入世界非物質文化遺產，其基本形式為「一汁三菜」，由主食白飯、味噌湯等湯品、魚類等主菜，以及兩道以蔬菜為主的副菜所構成。過去日常餐桌上並沒有共食的大盤料理，而是為每個人準備一份「一汁三菜」的餐點，稱為「銘銘膳」，也就是一人一份。

描繪配膳的浮世繪作品。歌川廣重與三代歌川豐國合作的《雙筆五十三次 平塚》，1854年（國立國會圖書館藏）
描繪配膳的浮世繪作品。歌川廣重與三代歌川豐國合作的《雙筆五十三次 平塚》，1854年（國立國會圖書館藏）

日式料理的配膳有許多規矩，這些多是為了方便多數為右撇子的使用者用餐而制定，以下將說明其合理之處。

「一汁三菜」的基本配膳

主食白飯與菜餚的擺放位置（PIXTA）
主食白飯與菜餚的擺放位置（PIXTA）

  1. 左前：白飯
  2. 右前：湯品（味噌湯、清湯等）
  3. 右後：主菜（魚類等）
  4. 左後及中間：副菜（以蔬菜為主的料理、小菜等）

首先，用餐時需要端起的碗會放在靠近身前的位置。飯碗放在左側，方便以左手拿取與放下。由於湯品容易灑出，湯碗則放在慣用手的右側以降低風險；不僅如此，像日式蕎麥麵搭配沾醬、蛋糕配紅茶等，也原則上遵循「液體放右側」的擺放方式。

原則上「飲品放在食物右側」（PIXTA）
原則上「飲品放在食物右側」（PIXTA）

其次，菜餚擺在後排。主菜因為需要頻繁夾取，因此放在右側、靠近慣用手的位置。副菜則由中間往左依序擺放。醃漬物是白飯的好搭配，通常會放在飯碗旁。以上為基本原則，實際擺放時，也可依菜色與整體視覺效果做適度調整。

用餐時不可或缺的筷子則擺在餐點前方、靠近用餐者的位置。依禮儀，筷尖要朝左，這除了方便右撇子使用外，也受到中國古代「天子南面」思想的影響。天子面南而坐，其左側為旭日東升的吉方「東」，象徵從東方汲取太陽的生命力。這種觀念後來演變為無論朝向何方，餐桌上筷子的前端都應朝左擺放。此外，主食白飯置於左側，以及魚料理擺盤時魚頭朝左等習慣，也都與「左為尊位」的觀念有關。

魚塊原則上寬的一端朝左，帶皮的一側朝外。此外需注意，醃漬物不計入三菜之中（PIXTA）
魚塊原則上寬的一端朝左，帶皮的一側朝外。此外需注意，醃漬物不計入三菜之中（PIXTA）

木製餐具的文化特色

日本人喝湯時，會端起碗直接飲用。這種在世界上相當少見的用餐方式，源自於日本普遍使用輕巧且不易導熱的木碗。江戶時代漆器技術普及後，木碗的防水性與手感皆有所提升，而這種便利的塗漆技術也同樣應用於筷子的製作。

端起湯碗直接飲用（PIXTA）
端起湯碗直接飲用（PIXTA）

在傳統日本飲食中，所有菜餚都可以用筷子分開後夾取食用。不會出現需要用刀叉切割的大塊肉類，較硬的食材也會事先切成一口大小，或烹煮至軟嫩。也就是說，在料理過程中就已下足工夫，讓食物適合以筷子食用。在餐具方面，由於漆器工藝的發展，喝湯時也不需要搭配湯匙或湯勺，整個用餐過程只需一雙筷子即可，這在約占全球三成人口的筷子文化圈中可說是相當獨特。

漆器是日本引以為傲的傳統工藝，在英語中稱為“japan”（PIXTA）
漆器是日本引以為傲的傳統工藝，在英語中稱為“japan”（PIXTA）

湯碗的拿法也有一定講究。用左手去拿放在右側的湯碗不太穩，因此應以雙手拿取。先用左手托好碗後，再拿起筷子；放下湯碗時，則是先放下筷子，再用雙手將碗放回。不過若每次都照此步驟進行，用餐會較為耗時，因此在開始用餐後可以稍作簡化，不必每次都放下筷子，而是直接交替拿取飯碗與湯碗即可。

端碗的方法

插圖：SATO Tadashi
插圖：SATO Tadashi

  1. 右手拿起碗，左手托住碗底
  2. 右手放開碗，拿起筷子
  3. 左手持碗時，中指微微抬起，騰出空間夾入筷子
  4. 右手滑至筷尾，從下方重新握好筷子
  5. 將筷子從左手中指處抽出

※放回餐桌時順序相反。最後以雙手將碗放好，再依序放開左右手

換碗的方法（簡化版）

插圖：SATO Tadashi
插圖：SATO Tadashi

  1. 用右手無名指與小指夾住筷子，筷尖朝向自己
  2. 以右手拇指、食指與中指協助，將左手的碗放回桌面
  3. 雙手拿起另一個碗，左手托住碗底後放開右手
  4. 左手中指微微抬起，騰出空間放入筷子並重新握好
  5. 將筷子從左手中指處抽出

以白飯為主，菜餚為輔

說完「我要開動了」之後，先用筷子在湯中稍微攪動一下，再喝一口。這樣做主要是為了潤口並調整味覺，也有助於避免飯粒黏在筷子上。接著先喝湯、再吃一口白飯，之後吃湯中的配料，再配一口白飯，接著吃主菜，再來一口白飯……依照這樣的順序進食，可以細細體會味道的層次變化。

在全球普遍的餐桌禮儀中，通常是按一道一道菜的順序食用，但在日本，「吃完一道菜再吃下一道」反而被視為不恰當，原則是配合白飯一起食用。這是因為進食的基本概念是「口中調味」，也就是優先考慮「如何讓白飯更好吃」。換句話說，透過主食白飯與各種配菜交替入口，在口中調和出最佳風味。基於這樣的傳統，在培養孩子的飲食習慣時，家長會教導所謂的「三角吃法」，也就是主食、主菜與副菜交替食用。

茶會前提供的簡單餐點「茶懷石」同樣屬於「一汁三菜」，並依固定順序上菜。先上白飯、湯與生魚片或醋拌菜等前菜，接著再上湯品料理與魚類（PIXTA）
茶會前提供的簡單餐點「茶懷石」同樣屬於「一汁三菜」，並依固定順序上菜。先上白飯、湯與生魚片或醋拌菜等前菜，接著再上湯品料理與魚類（PIXTA）

日本自西元前便開始栽種稻米，收成後會獻給神明。對日本人而言，稻米不僅是糧食，正如俗語「一粒米中有七神」所說，象徵帶來豐收的水、土、太陽、雲、風、昆蟲以及勞動者。人們藉此教導孩子，培養對天地與人的感恩之心。

將食物吃得乾淨、不浪費，是向稻米之神表達感謝的最佳方式。只要有意識地以「口中調味」的方式進食，就能細細品味各種滋味的餘韻，讓人忍不住一口接一口地吃飯，甚至還想再添一碗。

日本自古在插秧前會向神明祈求豐收，收穫時則獻上「初穗」表達感謝。神社供奉金中的「初穗料」一詞，正是源自這項習俗（PIXTA）
日本自古在插秧前會向神明祈求豐收，收穫時則獻上「初穗」表達感謝。神社供奉金中的「初穗料」一詞，正是源自這項習俗（PIXTA）

在正式宴席中，從拿筷子的方式到碗蓋的開合，都需注意餐桌禮儀。筷子的使用也有許多禁忌，例如「迷箸」（筷子在菜餚上方猶豫不決地來回移動）以及「移箸」（夾起食物又放回去）等，都應避免。

雖然日本的飲食禮儀有許多獨特講究，但其出發點與世界各地的餐桌禮儀一致，即避免給人浪費食物的印象，也不讓同桌用餐者感到不適。遵守用餐規範，是為了最大程度引出料理的美味，而從頭到尾細細品味，則是一種向稻米之神表達感謝的儀式。

主編：柴崎直人（SHIBAZAKI Naoto）
岐阜大學研究所副教授。專長為從心理學角度研究禮儀教育體系，並致力於培養禮儀教育人才。亦任小笠原流禮法總師，從事禮儀師資培訓工作。

插圖：Sato Tadashi
撰稿：nippon.com編輯部

標題圖片：PIXTA

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