「東京公廁」專案竣工，嶄新的想像力令公廁面目一新
Guideto Japan生活 設計
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
「透明廁所」引關注，極具藝術性的公廁
由澀谷區和日本財團共同推進的「東京公廁（THE TOKYO TOILET）」專案，旨在用創新的設計和自由的想像力改變大眾對公廁抱有的「骯髒、汙臭、昏暗、可怕」的刻板印象。
這個項目除了有世界著名的建築師安藤忠雄、伊藤豐雄、隈研吾的參與外，還有藝術總監佐藤可士和、時尚製作人NIGO、工業設計師Mark Newson等活躍於世界舞臺的多位大師級人物。從2020年8月起，完工的公廁依次開放使用。
2025年大阪關西世界博覽會場館設計製作人藤本壯介操刀的「西參道公廁」於3月24日投入使用，至此，該專案的全部17處公廁全數完工。
該項目中最先完成的由坂茂設計的「透明廁所」，在SNS上被瘋狂轉載，一躍成為全球矚目的焦點。廁所在空無一人時內部一覽無遺，但進去鎖門後，玻璃外牆就會變得不透明。用「透明度」來保證內部的清潔度，也讓壞人無處遁形，確保如廁時的人身安全。
之後，諸如2021年8月竣工並斬獲世界級設計大獎的「不用手的廁所」（佐藤Kazu/Disruption Lab Team）等，時不時地引發熱議。現在以「東京公廁」為舞臺的電影正在拍攝之中。該影片由日本著名演員役所廣司主演，德國鬼才導演Wim Wenders執導，預定於2023年上映，備受影迷期待。
今後的維護和有效利用尤為重要
縱觀17處公廁，給人印象最深的就是它們多為純白色。藤本認為「白色有很高的視覺識別性，也給人以清潔感，在灰色基調的城市中顯得耀眼奪目。」不過他還說：「白色不經髒，所以一般很難用在公廁的設計上。這個項目也很重視維護，因此設計師就少了些束縛，可以自由發揮想像了。」
該專案的公廁除了每天做3次常規清掃外，每月還有廁所診斷，使用特殊溶劑進行濕式清掃，每年會對外牆和照明設備等硬體進行1次維護保養。徹底的維護管理方案不僅能夠確保空間的舒適度，還能克服諸如純白牆壁和地板、玻璃外牆、使用了大量天然木材等創意帶來的難題，保證項目順利完成。
項目啟動時，日本財團理事笹川順平曾說：「這個項目，廁所修建完工只是完成了50%。今後如何引導大眾使用才是重點。」將清潔美觀的狀態一直保持下去，才能充分體現該項目的真正價值。
現在已有越來越多建築愛好者和藝術愛好者來澀谷一遊，就為了看一眼自己心儀的設計師的公廁作品；澀谷區政府也有把藝術公廁打造成旅遊資源的動作，2022年11月澀谷區觀光協會舉辦了「『東京公廁』巴士遊」活動。除了欣賞公廁建築，還加入了參觀清掃現場，召開交流會等豐富的內容，深受參觀者的好評，現在這項活動還在定期舉行。
此外，還推出面向兒童的廁所清掃體驗會，向孩子們傳達公共設施的重要性等資訊。今後澀谷還將繼續作為東京的文化中心地，無論性別、年齡、身障，通過人人都能舒適使用的廁所，推動尊重多樣性社會的建設。
相關閱讀＞「透明廁所」引爆話題，“THE TOKYO TOILET”專案：建造舒適的公共空間，孕育尊重多樣性的社會
相關閱讀＞「東京公廁」項目：著名設計師的創意公廁出現在澀谷各處
Mark Newson
「裏參道公共廁所」（千馱谷4-28-1 2023年1月20日投入使用）
「明治通」路北參道十字路口附近的首都高速公路下，出現了一座設計簡約的鋼筋水泥廁所。神社佛閣風格的銅板房頂和石牆，讓人聯想到傳統的日式建築。這是由澳洲人Mark Newson主持設計的，他曾參與了LV和蘋果手錶等產品的設計，是現今產品設計領域的代表性人物。
公廁內部統一使用了給人以清潔感的青綠色。銅製房頂隨時間流逝，色調會不斷發生改變，逐漸成為「綠鏽色」。房頂與內部青綠色趨向和諧的過程，讓你不禁想屢次三番地前來確認。
Miles Pennington / 東京大學DLX Design Lab
「幡谷公共廁所」（幡谷3-37-8 2023年2月22日投入使用）
不是單純地設計公共廁所，而是打造一處社區的公共空間，這就是東京大學生產技術研究所Miles Pennington教授率領的團隊希望達成的目標。在「…With Toilet」的理念下，創造出一個可以用作集合地點、展覽空間、快閃商店的公共場所。
純白的牆面是為展示藝術作品和投影而設計。將升降攔車拉起，上面搭個木板，就變成了簡易長凳。31根攔車可以自由組合，即可將長凳並列排成幾排，也可圍成一個圈。
小林純子
「笹塚綠道公共廁所」（笹塚1-29 2023年3月10日投入使用）
鐵銹斑駁的外觀乍一看有點讓人難以接近之感，但寬敞的佈局其實很適於輪椅和嬰兒車通行。兒童廁所設置在建築物前方，這樣可以讓他們不離開父母的視野範圍；而且，用於採光的玻璃窗也很寬大，處處可見設計師想讓人放心使用的良苦用心。這真不愧是小林純子的作品，她參與了250多處公共廁所的設計，還是日本廁所協會的會長。
這個公廁設計的獨特之處，在於組合起了幾個高度參差的圓柱體，抬頭看到的不是鋼筋混凝土的高架橋，而是明黃色的房檐，使人感到別有一番樂趣。鋼板上的鐵銹感逐年變化，也會讓人總想來看看它變成了什麼樣子。
藤本壯介
「西參道公共廁所」（代代木3-27-1 2023年3月24日投入使用）
因設計2025年大阪關西世界博覽會主場館「環狀回廊」而備受關注的建築家藤本壯介，將公共廁所比作「大家共用的水域」，用「器和泉」為理念，打造出一處都市綠洲般的空間。
前面的曲線部分是洗手處，從廁所設施內的過道和人行道兩側均可使用，配置了6個高低不同的水龍頭。在設計上，兒童老人自不必說，還考慮到了不上廁所的路人。側面配置有「大家的廁所（協力廠商衛生間）」，功能也十分完善。
採訪、撰文、拍攝：nippon.com編輯部