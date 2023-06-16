「東京公廁」專案竣工，嶄新的想像力令公廁面目一新

「透明廁所」引關注，極具藝術性的公廁

由澀谷區和日本財團共同推進的「東京公廁（THE TOKYO TOILET）」專案，旨在用創新的設計和自由的想像力改變大眾對公廁抱有的「骯髒、汙臭、昏暗、可怕」的刻板印象。

這個項目除了有世界著名的建築師安藤忠雄、伊藤豐雄、隈研吾的參與外，還有藝術總監佐藤可士和、時尚製作人NIGO、工業設計師Mark Newson等活躍於世界舞臺的多位大師級人物。從2020年8月起，完工的公廁依次開放使用。

2025年大阪關西世界博覽會場館設計製作人藤本壯介操刀的「西參道公廁」於3月24日投入使用，至此，該專案的全部17處公廁全數完工。



建築家藤本壯介及其以「器和泉」的理念設計的西參道公廁

該項目中最先完成的由坂茂設計的「透明廁所」，在SNS上被瘋狂轉載，一躍成為全球矚目的焦點。廁所在空無一人時內部一覽無遺，但進去鎖門後，玻璃外牆就會變得不透明。用「透明度」來保證內部的清潔度，也讓壞人無處遁形，確保如廁時的人身安全。

之後，諸如2021年8月竣工並斬獲世界級設計大獎的「不用手的廁所」（佐藤Kazu/Disruption Lab Team）等，時不時地引發熱議。現在以「東京公廁」為舞臺的電影正在拍攝之中。該影片由日本著名演員役所廣司主演，德國鬼才導演Wim Wenders執導，預定於2023年上映，備受影迷期待。



每月實施一次濕式清掃的「春之小川社區公園」透明廁所



獲得世界三大設計獎之一的「iF設計大獎」2022年金獎的「七號通公園廁所（Hi Toilet）」和創意總監佐藤Kazu

今後的維護和有效利用尤為重要

縱觀17處公廁，給人印象最深的就是它們多為純白色。藤本認為「白色有很高的視覺識別性，也給人以清潔感，在灰色基調的城市中顯得耀眼奪目。」不過他還說：「白色不經髒，所以一般很難用在公廁的設計上。這個項目也很重視維護，因此設計師就少了些束縛，可以自由發揮想像了。」

該專案的公廁除了每天做3次常規清掃外，每月還有廁所診斷，使用特殊溶劑進行濕式清掃，每年會對外牆和照明設備等硬體進行1次維護保養。徹底的維護管理方案不僅能夠確保空間的舒適度，還能克服諸如純白牆壁和地板、玻璃外牆、使用了大量天然木材等創意帶來的難題，保證項目順利完成。



佐藤可士和的「惠比壽站西口公廁」重視清潔度和安心感，命名為「WHITE」



隈研吾（右）的「鍋島松濤公園廁所（森林小路）」使用大量杉樹材，維護門檻很高。左側是日本財團的笹川理事

項目啟動時，日本財團理事笹川順平曾說：「這個項目，廁所修建完工只是完成了50%。今後如何引導大眾使用才是重點。」將清潔美觀的狀態一直保持下去，才能充分體現該項目的真正價值。

現在已有越來越多建築愛好者和藝術愛好者來澀谷一遊，就為了看一眼自己心儀的設計師的公廁作品；澀谷區政府也有把藝術公廁打造成旅遊資源的動作，2022年11月澀谷區觀光協會舉辦了「『東京公廁』巴士遊」活動。除了欣賞公廁建築，還加入了參觀清掃現場，召開交流會等豐富的內容，深受參觀者的好評，現在這項活動還在定期舉行。

此外，還推出面向兒童的廁所清掃體驗會，向孩子們傳達公共設施的重要性等資訊。今後澀谷還將繼續作為東京的文化中心地，無論性別、年齡、身障，通過人人都能舒適使用的廁所，推動尊重多樣性社會的建設。



首次舉辦的「東京公廁」巴士遊，路線的起點是安藤忠雄設計的「神宮通公園廁所（避雨亭）」



巴士內裝飾著各位設計師的作品圖片



2022年10月在惠比壽公園廁所體驗清掃的孩子們

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