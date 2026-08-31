Kawaii文化的新樣貌「便便博物館」：超越世代與國界、讓人一玩上癮的體驗型景點
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前所未聞的「便便」主題館
「便便，你好！」
8月1日，在橫濱市中區新開幕的「便便博物館 YOKOHAMA BAY」入口處，工作人員笑容滿面地迎接到訪的遊客。這是繼東京、名古屋、沖繩之後的第4個常設據點，可說是風光凱旋，重返2019年3月首次以期間限定活動形式亮相的「發源地」橫濱。
自誕生以來，「便便博物館」便以極具衝擊力的名稱，以及顛覆既有印象、鮮明亮眼的視覺形象引發話題，並將粉絲群拓展至包括家庭、朋友及情侶在內的廣泛族群。截至2026年7月，包括日本國內外8處期間限定活動在內，累計入場人數已突破300萬人。如今更躍升為訪日旅客的熱門景點，人氣居高不下。
一踏入會場，只見四周以粉紅色牆面和活潑繽紛的燈光點綴，絲毫沒有「髒」或「尷尬」等印象，反而令人雀躍不已。第一個展區「MY UNKO MAKER（我的便便製造機）」裡，馬桶造型的裝置一字排開，坐上去用力一「嗯」，專屬於自己的塑膠製「我的便便」即誕生。遊客可以把它插在棒子上隨身攜帶，讓它成為一同探索館內的「夥伴」。
體驗完「我的便便製造機」後，接著來到以粉彩色系裝飾的主展區。無論是噴發出柔軟便便造型彩球的火山裝置「便便LOVE火山」，還是擺滿便便造型甜點的華麗茶室「噗哩公主」，各式以便便為主題的裝置藝術琳瑯滿目。正如「便便LOVE」這一概念所展現的，無論從哪個角度拍攝，整個空間都洋溢著滿滿的便便之愛，非常適合拍照打卡。
讓人即使大排長龍也非玩不可的，正是運用光雕投影與感測技術打造的互動遊樂設施。孩子可以踩踏或搬運投射在牆面與地板上的便便圖案，玩得不亦樂乎。
深受大人喜愛的，則是大型電玩風格的「便便遊戲」體驗區。無論是迎擊飛來的便便，還是用馬桶接住便便，玩法雖然簡單，但恰到好處的設計與難度，卻讓人一玩就上癮。
原本還有些害羞的孩子，在玩樂中不知不覺也笑著互喊：「好便便！」「謝謝便便！」平時令人避之唯恐不及的存在，在這裡也變得格外可愛討喜。
「便便」是日本的流行文化!?
即使不懂日文，也能直覺享受其中的樂趣，讓「便便博物館」在外國遊客間也大受歡迎。先前在中國上海、澳洲墨爾本，以期間限定活動的形式推出，同樣獲得熱烈迴響；英國《衛報》更以「將排便這一主題用 “Kawaii”來包裝，打造適合拍照打卡的空間」來介紹，使其在海外也成為備受矚目的趣味景點。
螺旋造型的便便，透過以鳥山明《怪博士與機器娃娃》為代表的日本漫畫而普及開來，隨後更被手機與智慧型手機表情符號（繪文字）採用，如今已成為全世界通用的圖示。儘管世界各地都有「廁所幽默」，但能將便便昇華為流行娛樂的背後，或許正源於日本人「在任何事物中都能發現“Kawaii”要素」的獨特感性。
預計在2029年之前，包括海外在內，將在多個地點設立常設場館。口中不斷喊著「便便、便便」，一面拍照、遊玩、回歸童心──不妨沖掉刻板印象，好好享受這個非日常世界吧！
「便便博物館 YOKOHAMA BAY」
- 地址：橫濱市中區新港2-2-1 橫濱世界之窗2F
- 開館時間：上午10:30～下午9:00 ※最晚入場時間為閉館前1小時
- 休館日：無休
- 票價：一般2000日圓起、國高中生1500日圓起、小學生及3歲以上幼童1100日圓起（價格依日期浮動） ＊當日票數量有限，建議事前上網購買。
詳情請上官方網站
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部