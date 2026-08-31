Kawaii文化的新樣貌「便便博物館」：超越世代與國界、讓人一玩上癮的體驗型景點

前所未聞的「便便」主題館

「便便，你好！」

8月1日，在橫濱市中區新開幕的「便便博物館 YOKOHAMA BAY」入口處，工作人員笑容滿面地迎接到訪的遊客。這是繼東京、名古屋、沖繩之後的第4個常設據點，可說是風光凱旋，重返2019年3月首次以期間限定活動形式亮相的「發源地」橫濱。

自誕生以來，「便便博物館」便以極具衝擊力的名稱，以及顛覆既有印象、鮮明亮眼的視覺形象引發話題，並將粉絲群拓展至包括家庭、朋友及情侶在內的廣泛族群。截至2026年7月，包括日本國內外8處期間限定活動在內，累計入場人數已突破300萬人。如今更躍升為訪日旅客的熱門景點，人氣居高不下。

一踏入會場，只見四周以粉紅色牆面和活潑繽紛的燈光點綴，絲毫沒有「髒」或「尷尬」等印象，反而令人雀躍不已。第一個展區「MY UNKO MAKER（我的便便製造機）」裡，馬桶造型的裝置一字排開，坐上去用力一「嗯」，專屬於自己的塑膠製「我的便便」即誕生。遊客可以把它插在棒子上隨身攜帶，讓它成為一同探索館內的「夥伴」。



在「便便博物館 YOKOHAMA BAY」入口處迎接遊客的，是融入橫濱街景與各國語言的霓虹燈招牌



從馬桶生出夥伴的「我的便便製造機」

體驗完「我的便便製造機」後，接著來到以粉彩色系裝飾的主展區。無論是噴發出柔軟便便造型彩球的火山裝置「便便LOVE火山」，還是擺滿便便造型甜點的華麗茶室「噗哩公主」，各式以便便為主題的裝置藝術琳瑯滿目。正如「便便LOVE」這一概念所展現的，無論從哪個角度拍攝，整個空間都洋溢著滿滿的便便之愛，非常適合拍照打卡。



便便從球池中噴發而出的「便便LOVE火山」



紀念照怎麼拍都好看的「噗哩公主」茶室



鏡面空間中漂浮著無數發光便便的「便便LOVE銀河」

讓人即使大排長龍也非玩不可的，正是運用光雕投影與感測技術打造的互動遊樂設施。孩子可以踩踏或搬運投射在牆面與地板上的便便圖案，玩得不亦樂乎。

深受大人喜愛的，則是大型電玩風格的「便便遊戲」體驗區。無論是迎擊飛來的便便，還是用馬桶接住便便，玩法雖然簡單，但恰到好處的設計與難度，卻讓人一玩就上癮。

原本還有些害羞的孩子，在玩樂中不知不覺也笑著互喊：「好便便！」「謝謝便便！」平時令人避之唯恐不及的存在，在這裡也變得格外可愛討喜。



跳躍搬運便便的「大家一起便便蹦蹦跳」



把便便踩得粉碎、令人暢快無比的「Hop! Step! Jumpoo! NEO」



拍照打卡區「U.G.A (Unko Graffiti Art)」，將數位馬桶當作畫布塗鴉的「畫出大家的便便！」



推動操縱桿讓氣球升空！──「便便之旅」



操控方向盤在街頭狂飆的「GO!GO!便便賽車」



集結各種便便主題電玩的「便便遊戲中心」