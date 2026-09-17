福島會津的鄉土玩具「赤牛」竟在網路世代掀起風潮!?從「吉祥擺飾」變成「隨身攜帶的吉祥物」

「赤牛」成為地方象徵物

「赤牛（赤べこ）」有著紅色矮胖身形，頭部晃動的模樣惹人憐愛。「赤牛」在福島縣西部的會津地方，是自古以來居民耳熟能詳的吉祥、除魔鄉土玩具，名字中的「べこ（BEKO）」是東北方言，意思是牛。



利用鐘擺原理，頭會前後左右擺盪

赤牛的發祥地據說位於奧會津門戶──柳津町的一座臨濟宗古剎「圓藏寺」。江戶時代初期的1611年（慶長16年），圓藏寺的伽藍因大地震倒塌。後來，本堂「虛空藏堂」於崖上重建，木材需利用河川搬運，要從河川搬上陡峭的斜坡無比艱難。這時候，一群長著紅毛的牛不知從何方而來，幫忙眾人搬運木材。人們為了共沾堅韌、強健的赤牛福氣，開始製作紙糊人偶當成吉祥物。

再加上1713年（正德3年）會津地方流行天花，眾人盛傳拿著赤牛的孩子不會染病，所以之後才會被視為驅邪、無病消災的護身符。畫在牛身的黑色圓點代表著天花癒後留下的「痘痕」，同時也有成為替身，承受病魔的意思。位於城下的會津若松鼓勵武士製作紙糊工藝當成副業，赤牛因此成了與「再起小法師（註：類似不倒翁）」齊名的名產。



在柳津町「清姬公園」能與巨大赤牛福太郎一同拍攝紀念照。左側可見只見川，據說赤牛就是從這裡將木材運至位於崖上的虛空藏堂



腹地內的福太郎之妻滿子傳說即是赤牛發祥地

到了現代，赤牛依然是鄉土象徵。會津若松市將其應用在公車外觀、施工柵欄、人孔蓋等物品上，JR會津若松車站和鶴城市民公園則有巨大的紀念擺設。

柳津町這個發祥地也不落人後，在圓藏寺和道路休息站設置紀念擺設。不只讓觀光客大飽眼福，照片也在社群平臺上廣傳，達到宣傳城鎮的效果。



鶴城天守閣前的拍照景點



位於會津若松市郊外的「赤牛公園」擺放著赤牛造型的飲水臺和溜滑梯等遊具



設在道路休息站內的物產館「放鬆in柳津」中，有福太郎與滿子的長子阿哞相迎