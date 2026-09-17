福島會津的鄉土玩具「赤牛」竟在網路世代掀起風潮!?從「吉祥擺飾」變成「隨身攜帶的吉祥物」
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「赤牛」成為地方象徵物
「赤牛（赤べこ）」有著紅色矮胖身形，頭部晃動的模樣惹人憐愛。「赤牛」在福島縣西部的會津地方，是自古以來居民耳熟能詳的吉祥、除魔鄉土玩具，名字中的「べこ（BEKO）」是東北方言，意思是牛。
赤牛的發祥地據說位於奧會津門戶──柳津町的一座臨濟宗古剎「圓藏寺」。江戶時代初期的1611年（慶長16年），圓藏寺的伽藍因大地震倒塌。後來，本堂「虛空藏堂」於崖上重建，木材需利用河川搬運，要從河川搬上陡峭的斜坡無比艱難。這時候，一群長著紅毛的牛不知從何方而來，幫忙眾人搬運木材。人們為了共沾堅韌、強健的赤牛福氣，開始製作紙糊人偶當成吉祥物。
再加上1713年（正德3年）會津地方流行天花，眾人盛傳拿著赤牛的孩子不會染病，所以之後才會被視為驅邪、無病消災的護身符。畫在牛身的黑色圓點代表著天花癒後留下的「痘痕」，同時也有成為替身，承受病魔的意思。位於城下的會津若松鼓勵武士製作紙糊工藝當成副業，赤牛因此成了與「再起小法師（註：類似不倒翁）」齊名的名產。
到了現代，赤牛依然是鄉土象徵。會津若松市將其應用在公車外觀、施工柵欄、人孔蓋等物品上，JR會津若松車站和鶴城市民公園則有巨大的紀念擺設。
柳津町這個發祥地也不落人後，在圓藏寺和道路休息站設置紀念擺設。不只讓觀光客大飽眼福，照片也在社群平臺上廣傳，達到宣傳城鎮的效果。
以「適合拍照打卡」抓住年輕人的心
赤牛反轉過去「老套的伴手禮」形象，變成在地的可愛角色，擄獲網路世代的芳心。那又圓又小的眼睛，像「搖頭娃娃」搖頭的模樣，有著便於分享的「可愛」、「療癒」。後來的行銷計畫，將赤牛化為吉祥物，推出玩偶、吊飾等超越傳統工藝的商品也是一大推手。
禮品批發公司「明星企畫」（會津若松市）在製造以赤牛為原型的周邊商品時，並未拘泥於「紅色」，而是設計出多款豐富的顏色變化。其中，2023年4月推出了當地特有的扭蛋存錢筒，讓很多人想集齊所有顏色，熱銷超過10萬顆。後來更改顏色的第2波，以及做出金屬質感的第三波也非常受歡迎。更有甚者，2026年4月推出立體樹脂貼紙後，搭上了貼在手帳、智慧型手機或是與人交換的「貼紙活動」風潮，3萬6000千張貼紙2個多月就售罄。
會津若松市的「赤牛天地」不只擁有齊全的好看上相周邊，並透過參觀工匠的製作過程與彩繪體驗增加赤牛的粉絲。該店鋪於2024年4月在以名勝「螺旋堂」聞名的飯盛山誕生，如今也在七日町這個市中心和JR會津若松車站前展店。
尤其是彩繪體驗，廣受外國團客或校外教學學生好評。彩繪不只能在全紅的模型上畫圖案，也能用白底的模型塗上喜歡的顏色，製作世界唯一無二的「My BEKO」。放在透明娃包中帶走，與My BEKO一起拍旅行紀念照也很棒。
赤牛天地的鹿目真實認為，最近幾年掀起的赤牛風潮「應該是起於電視介紹貴婦松子是赤牛收藏家，才因此獲得年輕人的關注吧。疫情之下，赤牛在『除病吉祥物』這方面也掀起話題」。
店內雖然擁有眾多時下流行的商品，深受年輕人喜愛，但母公司卻是創業約300年的老字號公司「白河達摩總店」（白河市）。他們運用多年來養成的工匠技術以及生產訣竅，一路負責製造赤牛至今。店內也有展示深具歷史底藴的「原版赤牛」，展現出傳統工藝的奧祕。
蛻變的傳統工藝
今年夏天，印刷大廠大日本印刷新建立一個名為「AN-IPPON」的品牌，推出風靡全球的動畫作品《火影忍者》聯名款赤牛，開始在北美販售。該品牌的目標是活用日本動畫IP，在國外推出47個都道府縣的工藝品，企畫的第1波就是赤牛這個品項。
赤牛在守護傳統的同時，也持續靈活蛻變。以「療癒形象」伴隨會津的人們，並且帶給包括觀光客、國外動畫迷、吉祥物粉絲等訪日外國客笑容。
採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部
標題圖片：鶴城市民公園的赤牛拍照景點以及「赤牛天地」的周邊商品。