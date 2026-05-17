江戶東京博物館重新開放：翻新紀念特展《大江戶禮讚》，名家傑作匯聚一堂

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沉浸式體驗「繁花江戶」

東京都江戶東京博物館（墨田區）於3月底完成翻新整修，時隔約4年重新對外開放。疫情前，這裡年均接待訪客達百萬人次；此次隨著這一著名景點的回歸，再結合在國技館觀看大相撲比賽、參觀墨田北齋美術館等行程，以江戶風情聞名的兩國地區，有望迎來更多的遊客。



煥然一新的江戶東京博物館。

翻新整修後的江戶東京博物館強化了視覺效果。來到入口處，迎接遊客的是江戶與東京街景動畫，底層架空柱構成的開放空間投射著投影影像。常設展廳的展品中，新增了明治時期銀座服部鐘錶店（現和光百貨）等大型復原模型，讓人產生一種彷彿穿越時空的觀展體驗。此外，展館還支援利用個人智慧型手機收聽13種語言的導覽系統，對外國遊客來說，便利性也得到了提升。



以鳥居為設計靈感的大門。

4月25日至5月24日舉辦的翻新紀念特展《大江戶禮讚》，精選了35萬件館藏品中的約160件精品，展現了歌舞伎、相撲、花街柳巷吉原等江戶人創造的文化。其中甲冑、刀劍、和服、消防衣等實物展品也非常豐富，觀眾可以從中直接感受到武士與庶民文化。而東洲齋寫樂、喜多川歌麿、葛飾北齋等浮世繪名作匯聚一堂、同場展出，實屬機會難得，非常值得一看。



可以對比鑑賞寫樂、北齋、歌麿的豪華展覽。



在浮世繪的夜空中投影出煙火的打卡點。



昔日的江戶城市英雄「消防員」的道具與服裝。



武士家庭的嫁妝「御誕生人形」。



江戶後期出版的暢銷書《南總里見八犬傳》。

江戶東京博物館翻新紀念特展《大江戶禮讚》

地點：江戶東京博物館（東京都墨田區橫網1-4-1）1樓特展廳

展期：2026年4月25日至5月24日

時間：09:30至17:30（週六至19:30）※最後入場時間為閉館前30分鐘

休館日：每週一（5月4日除外）、5月7日

票價：全票1300日圓、大學生／專科生1040日圓、65歲以上650日圓、高中生以下免費

※ 詳情請參閱 官方網站

採訪、撰文、攝影：nippon.com編輯部

標題圖片：江戶東京博物館紀念特展《大江戶禮讚》