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宮城縣位於本州北部，它是日本東北地區人口最密集的縣，長期以來以壯麗的海岸風光著稱。

宮城縣地處日本東北地區，位於本州北部太平洋沿岸。該縣約4分之1的面積位於自然公園內，具有豐富的原生態自然景觀，其海岸線也聞名遐邇，尤其是松島地區散佈著數百個岩島，被譽為「日本三景」之一。

宮城縣概要

創建時間：1872年（曾是陸奧國一部分）

地方政府所在地：仙臺市

人口：230萬2000人（截至2020年10月）

面積：7282平方公里

仙臺市是宮城縣的地方政府所在地，同時也是日本東北地區最大的城市，人口超過100萬人。宮城縣地處本州東側，西面與山形縣接壤。兩縣交界處的高大山脈阻斷了來自西伯利亞的冬季寒流，因此與日本北部的鄰縣相比，宮城縣的冬季較為溫暖。

宮城縣北靠岩手縣、秋田縣，西連山形縣，南接福島縣。該縣西部多山，奧羽山脈從北部的青森縣一直向南延伸至櫪木縣。宮城縣中部地區相對平坦，十分利於發展農業。該縣的蕪荽和柿子椒的產量居日本首位，大豆和落葵的產量居日本全國第二。

宮城縣北部海岸線，包括牡鹿半島，散佈著許多裡亞型海灣，岩礁嶙峋。這裡是距離2011年3月11日東日本大地震的震中最近的地區，氣仙沼市、石卷市等沿海市鎮在地震過程中受損嚴重，傷亡眾多。宮城縣海域廣闊，紫菜、海帶芽、牡蠣、扇貝及養殖銀鮭的產量均位居日本全國前列。

宮城縣的海岸線以迷人的風光著稱，尤其是松島地區散佈著數百個小島，被譽為「日本三景」之一。這一地區的風光數世紀以來備受讚美。1689年，詩人松尾芭蕉曾到訪此地，他在詩中稱這裡是日本全國最美麗的地方。



松島迷人的海濱風光（PIXTA）

宮城縣首府及最大城市仙臺的電子業和其他製造業非常發達，成為該縣經濟的另一支柱。

日本戰國名將伊達政宗（1567–1636年）是宮城縣歷史上的知名人物，他修建了仙臺的青葉城，是仙臺藩的首任大名。在江戶時代（1603–1868年），仙臺藩是陸奧國的行政中心，一直向北延伸至現今的岩手縣和青森縣。



仙臺市的伊達政宗雕像，頭戴其標誌性的新月頭盔（PIXTA）



「飯團丸」是宮城縣仙臺市旅遊吉祥物。它的面部造型酷似宮城縣飯團，頭戴伊達政宗樣式的新月頭盔（仙臺宮城觀光活動促進會）

當地名人

吉野作造（1878–1933年），日本政治學家。1910年後，他在歐美進行了數年的調查研究；回到日本後，他開始探索在本國實行民主制度，並完善了「民本主義」理論，即在保留君主制度的同時，將人民置於民主的核心位置。吉野作造因此被譽為戰間期（指第一次世界大戰結束到第二次世界大戰爆發的這段時期——譯注）的「大正民主之父」。

福原愛（1988年– ），日本女子桌球選手。她曾參加2004年雅典奧運，是日本歷史上年齡最小的奧運桌球選手。在2008年北京奧運上，她擔任了日本代表團旗手。此外，她還參加了2012年倫敦奧運和2016年里約奧運。

羽生結弦（1994年– ），日本花式滑冰選手。他分別在2014年索契冬奧和2018年平昌冬奧奪得花式滑冰男單冠軍。他於2022年轉為職業選手，至今仍是日本最受歡迎的一位運動員。

（原文英文）

標題圖片：「一目千本櫻」是宮城縣知名的賞櫻勝地，放眼望去，白石川沿岸千株櫻花綻放的景致盡收眼底（PIXTA）