埼玉縣
Guideto Japan社會 生活 自然環境 觀光旅遊
埼玉縣位於日本東京的正北方，被稱為「東京的臥城」，還以擁有陡峭旖旎的山峰而著稱。此外，埼玉縣還是日本盆栽文化之都。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
埼玉縣地處日本關東地區，位於東京正北方。該內陸縣的東部地區，城鎮和農村錯綜分佈，西部的秩父地區則以山地為主，森林茂密。該縣東南部地區，包括地方政府所在地埼玉市，被劃入大東京地區，很多居民每日往返東京工作或上學。
埼玉縣概況
- 創建時間：1876年（歷史上曾隸屬於武藏國）
- 地方政府所在地：埼玉市
- 人口：734.5萬人（截至2020年10月）
- 面積：3798平方公里
埼玉縣著名的旅遊勝地包括以江戶時代（1603-1868年）歷史建築而著稱的川越市以及位於埼玉市北區的大宮盆栽村。作為秩父多摩甲斐國立公園的一部分，秩父地區是遠足和漂流勝地。在這裡，人們還可以遊覽著名的三峯神社，欣賞秩父夜祭上精美的花車和絢爛的煙花。
埼玉縣以汽車配件和電子產品為代表的製造業非常發達。此外，該縣還是各類農產品和林產品的著名產地。當地的特色傳統產業包括盆栽和細川紙，其中細川紙是日本三大傳統手工造紙之一，於2014年被列入聯合國教科文組織《人類非物質文化遺產代表作名錄》。
當地名人
- 澀澤榮一（1840-1931年），日本明治時期實業家。他的頭像被印在新版10000日圓面額的紙幣上。
- 塙保己一（1746-1821年），日本著名盲人學者。他的作品對美國女作家和教育家海倫··凱勒產生了深刻影響。
- 荻野吟子（1851-1913年），日本歷史上第一位獲得西醫執業資格的女性。
（原文英文）
標題圖片：埼玉縣川越古城裡的傳統建築（PIXTA）