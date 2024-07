席捲全球的YOASOBI與來自日本的「Gacha Pop」潛力

「Gacha Pop」:偏離主流的音樂作品

2023年5月,全球最大的音樂串流平台Spotify推出了名為「Gacha Pop」的播放清單服務,透過這種嶄新的概念向全世界展現日本的酷炫流行文化和音樂風格。集結了YOASOBI、Ado、imase、米津玄師、藤井風、新學校領袖等眾多創作者的歌曲,並加上文案「What pops out!? Roll the gacha and find your Neo J-Pop treasure.(不知道會出現什麼?!轉動扭蛋,全新的J-Pop寶藏等你來發現)」更增添吸睛效果。

Gacha Pop一詞將日本動漫和遊戲的多樣性比喻為扭蛋,充分表達出轉扭蛋那種未知的樂趣和新奇。而此播放清單亦象徵了J-POP銳不可擋的氣勢。

在2010年代,AKB48、「坂道」團體、傑尼斯事務所、及擁有EXILE等藝人的LDH事務所旗下的「偶像」和「電視明星」,他們以發行CD與舉辦演唱會為主,引領著「國內的主流音樂趨勢」。另一方面,Gacha Pop內多數創作者則選擇與此「王道」大相徑庭之路,走出屬於自己的一片天。

2007年,由語音合成軟體「Vocaloid」所創作的「初音未來」問世後,激發了使用此軟體製作樂曲的創作人(即Vocaloid製作人)的動力,他們益發積極地公開分享作品至NicoNico動畫和YouTube等平台。

米津玄師也是由Vocaloid製作人發跡,自2000年後期開始活躍,2016年起加入Sony Music Records音樂公司(後統稱為SME)。2018年發行單曲「lemon」後一夕爆紅,成為廣為一般人認知的「新銳音樂創作者」。

負責YOASOBI詞曲創作及編曲的Ayase本身也是Vocaloid製作人。2019年10月與幾田莉拉組成雙人音樂團體,並於同年12月由SME公司發行音樂作品「向夜晚奔去」。至今不過短短四年多。Ado以Vocaloid歌手的身分活躍於NicoNico動畫平台,2020年10月獲得環球音樂肯定並順利出道。而imase跟藤井風雖然並非Vocaloid製作人,他們也是社群媒體與動漫分享平台上擁有自己一片天的創作者。

2020年間迅速竄起、人氣扶搖直上的這些新銳創作者,並非依靠強大經紀公司或知名製作人的力挺,也不是透過廣告和電視劇的包裝而出道。他們純粹是因為個人傑出的音樂表現,透過上傳作品至NicoNico動畫平台及YouTube分享給大眾,因而吸引了喜歡他們風格的追蹤者。透過使用者間口耳相傳建立了好口碑,也提升了自己的創作力。經紀公司或唱片公司挖掘了這些「半職業」創作人的潛力,而他們也確實繳出比「主流」藝人更為出色的成績單。

根據下方Chartmetric全球排行榜,可以看到自2020年起,陸續有米津玄師、YOASOBI、藤井風、Ado等進入前1000名,直到2023年才終於在千名榜單內看到日本的「傳統型」藝人,如舊傑尼斯的Snow Man和Mrs. Green Apple。

「非主流出道」的創作人透過媒體平台所產生的影響力已經顯而易見。與此同時,在新冠疫情因封鎖或警戒措施導致無法進行公開表演的這段時間內,日本的「主流藝人」也開始將目光轉往串流平台。