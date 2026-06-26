【世界盃足球賽】聚焦藍武士日本代表隊的先發門將「鈴木彩艷」

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鈴木彩艷作為日本隊在 2026年FIFA世界盃 的先發門將，在6月14日對陣荷蘭、最終以 2 比 2 戰平的賽事中，展現了多次關鍵的精彩撲救。以下將帶您深入了解這位「藍武士」表現搶眼的當家門將，一探他的成長背景。

為「藍武士」把守最後一道防線

日本國家男子足球隊的先發門將鈴木彩艷，2002年出生於美國紐澤西州，父親是迦納人，母親是日本人。誕生後不久，他便隨家人來到日本，定居於埼玉縣埼玉市的浦和區。自幼，他就是家附近浦和紅鑽隊主場比賽的常客，也經常在球隊附近的練習場消磨時光。在耳濡目染之下，他自然而然地立志要成為一名職業足球員。



在德州阿靈頓的達拉斯體育場舉行的世界盃F組小組賽中，鈴木彩艷向球迷致意，2026年6月14日（Jose Breton/Pics Action/NurPhoto）

2013年，當J聯盟浦和紅鑽成立U-12青訓梯隊（Urawa Reds Juniors）時，年僅11歲的他便加入了球隊。到了2019年，年僅16歲的他便與浦和紅鑽簽下了職業合約。儘管從小就是紅鑽隊的死忠球迷兼球員，他仍在外闖蕩，於2023年毅然決然前往歐洲發展，加盟比甲聯賽的聖特賴登（Sint-Truiden）。隔年，他被義甲球隊帕爾馬（Parma Calcio 1913）相中網羅，並在該隊作為門將取得了長足的進步。

在2024年1月至2月舉行的亞洲盃中，他被委以重任擔任「藍武士」的主力門將，迅速確立了自己在總教練森保一麾下不可或缺的首選地位。然而，2025年11月在對陣AC米蘭的一場比賽中，他因左手骨折接受了手術，這讓他代表國家隊出戰2026年世界盃的前景一度蒙上陰影。但他在術後僅3天就展開了復健計畫，主要專注於腳步移動與腿部力量等不需依賴受傷左手的門將訓練。2026年3月，他成功重返帕爾馬的先發陣容，並幫助球隊免於降級命運。在個人的世界盃首秀中，面對強敵荷蘭，他接連上演神級撲救，最終幫助日本隊以 2 比 2 逼平對手，在小組賽中為日本搶下寶貴的1分積分。

鈴木彩艷以沉著冷靜的心理素質聞名，他擅長將大賽的壓力轉化為追求卓越的動力。他透露，母親從小就教育他要獨立自主、打理好自己的事情。從高中時代開始，他就養成了在每場比賽前吃銅鑼燒或其他豆沙甜點的習慣——這種固定的賽前儀式不僅能為接下來的比賽補充電能，也能幫助他安定神經。

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標題圖片：鈴木彩艷在德州阿靈頓舉行的世界盃比賽中對陣荷蘭，2026年6月14日（時事）