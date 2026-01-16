《日語之美》: 唐納德・基恩不為人知的一面

偉大的文學家

唐納德・基恩（1922-2019）作為日本文化的熱情解說者、日本文學翻譯家、日本研究者，在國際上享譽盛名，在日本更是廣為人知、受到高度讚賞。以生涯代表作A History of Japanese Literature（全4卷）（《日本文學史》全18卷）為首，他的重要著作幾乎全是以日文出版（有一部分甚至比英文版更早出版），而且榮獲無數權威獎項的肯定。

他經常受邀為日本具代表性的文藝雜誌寫稿；當他在東京的自家居所外出到附近購物時，經常遇到年長者把他叫住、要求握手（他曾經很開心地跟我分享此事）。不久後，基恩成為一種具有領袖特質的存在，在東日本大地震後的2012年，89歲取得日本國籍時，也成為報紙版面上的一則新聞。

日本讀者對基恩的關注，不僅止於他擁有的日本知識，甚至也想要了解他個人的想法、人生經歷，以及驅動他的原動力為何？其結果是，2000年由中央公論出版了《日語之美》等，以日本讀者為對象而寫的好幾本書。

其實，《日語之美》的誕生原委，本身就是一個故事。基恩在62歳時，受雜誌《中央公論》之邀，為卷頭的散文專欄「每月一詞」（今月の言葉）執筆，從1985年1月號起連載2年，每期探討日語的特色。在那之前，他寫長篇稿子時，是寫好英文後再翻譯成日文，而這次他決定直接用日文書寫散文。基恩能夠自信地講出：「對我而言，日文並不是外文。」決定用日文寫作是極為自然的事。把連載2年的「每月一詞」，以及其他從1980年代到90年代初用日文寫的文章集結起來，就成為以《日語之美》為題的散文集。