從神話傳說中蛇的「真身」，看古代日本人的信仰和生活

蛇在世界各地的神話中均有登場。它不斷蛻皮成長，是生命力和永生的象徵；它又能以蛇毒致人死亡，所以也是人們恐懼的對象。在日本繩文時代的土器中可以見到許多蛇形紋樣，為此有觀點認為，當時就已經出現了原始的蛇信仰。

平藤教授說：「繩文時代的人是把蛻皮的蛇當作死而復生的生命的象徵了吧。我想，對他們而言，蛇是既常見又神秘的生物。」

八岐大蛇象徵著什麼

編纂於8世紀的《古事記》《日本書紀》《風土記》（記錄地方傳說和土特產的文獻）中，有跟狗、鹿、野豬等動物相關的傳說，蛇也多次出現。

「日本神話裡出現的動物都與古人的生活息息相關。彌生時代，水稻種植不斷推廣，人們就把水田和水渠等水邊常見的蛇當作水神或水神的使者來信仰。穀物的生長不能缺水，所以蛇也是農耕神。此外，在有些傳說中，因為閃電形似蛇，所以還視蛇為雷神。」（平藤教授）

另一方面，世界神話中有許多英雄斬殺蛇怪的故事。在日本，須佐之男殺死八岐大蛇的傳說膾炙人口。關於這個故事，有幾種解釋。

八岐大蛇想要吃掉櫛名田比賣（又名「奇稻田姬」），卻被須佐之男救下。這個故事一般解讀為櫛名田比賣是象徵水田的神，八岐大蛇是狂暴的水神，須佐之男則是打敗八岐大蛇、竭力治水的神靈。

「八岐大蛇有1個身體，8個腦袋，8條尾巴，身上長著苔蘚、絲柏、杉樹，身長跨越8道峽谷和山峰，讓人聯想到出雲國（島根縣東部）的肥河，也就是現在的斐伊川。這條河為農耕提供水源，時而也氾濫成災。蛇妖每年來到人間吃姑娘的情節，可以解釋為意味著斐伊川時常發生的氾濫。」（平藤教授）

也有觀點認為這個神話與出雲的鐵文化有關。平藤教授解釋說：「神話提到八岐大蛇『雙眼像酸漿果一樣紅，腹部沾染著鮮血』，容易讓人聯想到製鐵時的火焰，而且還從尾部生出了看上去像鐵劍一般的神劍——草薙劍。」

出雲地區大約從1400年前起就流行「TATARA製鐵」——用砂鐵和木炭製鐵的技術。《出雲國風土記》（733年）記載，「此地生產的鐵質地堅韌，最適宜製作各種工具」。

「西元前15世紀左右確立世界最早鐵文化的西臺（曾居住在土耳其附近的古老民族）也有類似的神話，講的是蛇妖伊盧揚卡（Illuyankas）被英雄胡帕西亞斯（Hupasiyas）殺死的故事。胡帕西亞斯召開宴會，引誘蛇妖出洞大吃大喝，等它胖得進不了洞，便趁機將其殺死。先灌醉後再殺死這點也是相同的。神話讓人聯想到東西文明和製鐵的歷史。」