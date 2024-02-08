龍年拜龍神，護身助運的6座神社
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神聖的動物，也用於神社裝飾
日本的龍文化有3個源頭。分別是中國神話中的聖獸「龍」、印度神話和佛經中的「蛇神Naga（音譯為那伽）」和日本自古信奉的水神。
中國的龍，被視為一種將龍捲風等自然現象神化之後的聖獸，擁有巨蛇般的身軀，以及鹿角、牛耳、虎臂、鷹爪、鯉魚鱗片、鯰魚魚般的長須。由於其形象具備了超凡脫俗的動物特徵，因此被視作吉祥靈幻的「瑞獸」，還成為了皇帝的象徵。
印度的那伽也是一種神聖的動物，傳說形似巨型眼鏡蛇。在佛經中是作為守護佛教的靈獸出現的。
在日本流傳的是印度的那伽與中國的龍的混合體。也就是說，它具有佛教守護神的屬性，而外形則是中國的龍。而且，根據龍可呼風喚雨的傳說，日本人自古又把龍與水神信仰結合在一起，相信大海及水源地等水神聖地都有龍棲息其中。
之所以神社裡隨處可見龍的形象，正是因為這樣一些歷史緣故。龍是司水的聖獸，於是神社裡用於清潔手口的水台出水口經常被設計成龍的造型，還會用作殿堂的雕刻裝飾，以求避免火災。神轎也會使用龍紋裝飾，以此表現這是比皇帝更加尊貴的神明的座駕。
也有一些神社把龍當做神明供奉，而不只是作為裝飾。龍的庇護效力會因其被奉為祭神的歷史淵源而有所不同，除了降雨、止雨等與水相關的神力外，它還是可以提升生命力和運勢的神秘能量——「氣」的象徵，被認具有增進健康、長壽和幸運的力量。
在此，為大家介紹幾座與龍神信仰有關的著名神社。
江島神社（神奈川縣藤澤市）
首先要介紹的是江島神社，它位於湘南海岸的旅遊勝地「江之島」。這裡供奉著擁有提升才氣和財運之力的女神「江島辯財天」，自江戶時代起就參拜的人極為多。
傳說江之島是6世紀中期，由辯財天化身的天女所造。當時，附近的鐮倉有一條作惡多端的五頭巨龍，後在無法坐視不理的天女教誨下，惡龍改邪歸正。天女降臨之際，誕生了江之島，天女被作為「辯財天」供奉於「奉安殿」，龍則被供奉於神社的「龍宮」。據傳，龍神成就了鐮倉時代的將軍源賴朝祈求打勝仗的願望以及執權（官職名——譯註）北條時政祈求繁榮昌盛的願望。
九頭龍神社（神奈川縣箱根町）
箱根神社位於距離東京不遠的著名溫泉勝地，在這裡可以同框拍攝到佇立在蘆之湖面的朱紅色鳥居和遠處的富士山，是深受遊客喜愛的攝影景點。神社內有一座九頭龍神社，但它是從本宮中分建出來的「新宮」，本宮位於西北方3公里左右的「箱根九頭龍森林」之中。從最近的公車站或停車場出發，也需要走上30分鐘，但舉辦月次祭的每月13日，箱根神社附近的元箱根港有參拜遊船運行，因而總是遊人如織，熱鬧非凡。
據傳，這裡供奉的「九頭龍大神」曾是一條威脅人類的毒龍，後來被一位高僧降服，成為了守護蘆之湖的龍神。人們相信這裡的龍神可以保佑生意興隆、財源廣進、喜結良緣，尤其是希望找到如意郎君的女士們，更是對此深信不疑。
勢多橋龍宮秀鄉社（滋賀縣大津市）
日本最大的湖琵琶湖裡據說也住著龍神，龍宮就位於湖尻地區的瀨田川的瀨田（勢多）唐橋之下。相傳，龍神因飽受附近山裡巨型蜈蚣的欺壓，請求過路的武士消滅蜈蚣，最終得願所償。得到龍神用做答謝之寶物的武士，正是後來平定了平將門之亂的豪傑藤原秀鄉。
秀鄉和龍神就被供奉在橋畔的勢多橋龍宮秀鄉社裡。雖然藤原秀鄉的故事很有名，甚至在成書於15世紀的戰記文學《太平記》中也有記載，但這座神社卻鮮為遊人所知。按照傳說，它在保佑人們旗開得勝方面非常靈驗。
都久夫須麻神社（滋賀縣長濱市）
琵琶湖上的竹生島與江之島同樣，都以印度神話中掌管水和才藝的女神「辯才天（辯財天）」之聖地而聞名。傳說辯才天有時會幻化為天女，實現眾生的願望，有時又會變成龍神，安定國土。
島上的都久夫須麻神社（俗稱竹生島神社）供奉著辯才天和龍神。神社向湖中突出的一角上有龍神祭拜點，立著一座鳥居。據說在面前的高臺上扔出土陶碟子，若能成功地穿過鳥居，即可實現心願。
室生龍穴神社（奈良縣宇陀市）
奈良的室生寺因擁有與深山綠樹相得益彰的堂塔和精美的佛像而聞名。室生川對岸的山中，散佈著很多傳說中的龍的居所「龍穴」。久旱不雨的時候，朝廷就會派遣使者來此地的龍穴求雨。
「吉祥龍穴」就是其中之一，居住在這裡的龍神也是室生寺的守護神。因此，該寺的住持也會列席龍穴神社為守護吉祥龍穴而舉行的例行祭祀活動。除了和水有關的庇佑神效外，寺院裡還有兩棵杉樹盤根錯節形成的「連理杉」，作為祈求良緣的「能量點」也很有人氣。
荏原神社（東京都品川區）
東京的市中心也有龍神神社。位於北品川的荏原神社，相傳是從日本著名的靈山之一——奈良吉野山的神社請來龍神的神靈後於709年創建的。因為成就過源氏及德川家打勝仗的願望，甚至還有了「沒有實現不了的願望」的說法，作為「品川龍神大人」深受民眾信仰。
雖然龍的形象在神社隨處可見，但像這裡從拜殿上方俯瞰祭拜者的神龍造型卻十分罕見，單是這一點就值得一看。
標題圖片：江島神社提供