龍年拜龍神，護身助運的6座神社

神聖的動物，也用於神社裝飾

日本的龍文化有3個源頭。分別是中國神話中的聖獸「龍」、印度神話和佛經中的「蛇神Naga（音譯為那伽）」和日本自古信奉的水神。

中國的龍，被視為一種將龍捲風等自然現象神化之後的聖獸，擁有巨蛇般的身軀，以及鹿角、牛耳、虎臂、鷹爪、鯉魚鱗片、鯰魚魚般的長須。由於其形象具備了超凡脫俗的動物特徵，因此被視作吉祥靈幻的「瑞獸」，還成為了皇帝的象徵。

印度的那伽也是一種神聖的動物，傳說形似巨型眼鏡蛇。在佛經中是作為守護佛教的靈獸出現的。

在日本流傳的是印度的那伽與中國的龍的混合體。也就是說，它具有佛教守護神的屬性，而外形則是中國的龍。而且，根據龍可呼風喚雨的傳說，日本人自古又把龍與水神信仰結合在一起，相信大海及水源地等水神聖地都有龍棲息其中。

之所以神社裡隨處可見龍的形象，正是因為這樣一些歷史緣故。龍是司水的聖獸，於是神社裡用於清潔手口的水台出水口經常被設計成龍的造型，還會用作殿堂的雕刻裝飾，以求避免火災。神轎也會使用龍紋裝飾，以此表現這是比皇帝更加尊貴的神明的座駕。

也有一些神社把龍當做神明供奉，而不只是作為裝飾。龍的庇護效力會因其被奉為祭神的歷史淵源而有所不同，除了降雨、止雨等與水相關的神力外，它還是可以提升生命力和運勢的神秘能量——「氣」的象徵，被認具有增進健康、長壽和幸運的力量。

在此，為大家介紹幾座與龍神信仰有關的著名神社。